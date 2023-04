Quando ci sarà spoglio Elezioni Friuli Venezia Giulia/ Risultati Regionali-Comunali…

QUANDO CI SARÀ LO SPOGLIO DELLE ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

Sono in corso le Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023 e le Comunali in 24 Comuni di tutta la regione: mentre le operazioni di voto sono cominciate stamane alle ore 7 fino alle 23 (urne aperte anche domani, lunedì 3 aprile dalle 7 alle 15), resta da capire quando ci sarà lo spoglio delle schede votate e quando dunque si potrà iniziare ad avere i primi risultati concreti. Ebbene, qui v’è da distinguere in quanto per l’election day di Regionali e Comunali i momenti dello spoglio avverranno sì a urne chiuse ma in due momenti differenti.

Lo scrutinio delle Elezioni Regionali di Friuli Venezia Giulia avverrà infatti subito alla chiusura dei seggi lunedì alle ore 15: una volta chiarito e nominato il vincitore come Presidente di Regione – e i consiglieri eletti nel prossimo Consiglio Regionale FVG – potrà partire lo spoglio relativo alle 24 Elezioni Comunali tenutesi oggi e domani (dove spiccano i Comuni sopra i 15mila abitanti come Udine e Sacile).

ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI FRIULI, QUANDO ARRIVERANNO I RISULTATI: SUL BALLOTTAGGIO…

In termini di previsioni per una tempistica media, vista anche la popolazione contenuta nei numeri in Friuli Venezia Giulia, entro la serata del 3 aprile potrà essere sicuramente eletto il nuovo Governatore e probabilmente già nominati ufficiosamente molti dei 24 sindaci in corsa alle Elezioni Comunali. Quando si avranno gli effettivi risultati ufficiali è questione più complessa, ma non si dovrebbe comunque andare oltre martedì 4 aprile a livello teorico: conoscere il nome del nuovo Presidente Friuli e i chi tra i più votati tra i membri del nuovo Consiglio sarà questione più veloce, mentre per la suddivisione esatta dei 49 seggi (47 più i due candidati Presidente più votati alle Elezioni Regionali Friuli 2023) sarà necessario attendere qualche ora in più, dato che dovranno essere conteggiate anche le preferenze ottenute dalle diverse liste.

Quello che è certo è che tanto per le Elezioni Regionali quanto nelle Comunali Friuli Venezia 2023 si avranno risultati in un unico turno, con una sola eccezione: nei due Comuni sopra i 15mila abitanti è previsto l’eventuale ballottaggio qualora un candidato sindaco non ottenga il 50% più 1 dei voti dopo lo spoglio. Per tutte le altre votazioni – Regionali e Comunali sotto i 15mila abitanti – non è previsto alcun secondo turno, ergo tra la sera di domani e la giornata di martedì si potranno avere tutti i risultati completi di questa seconda tornata di Elezioni da inizio 2023.











