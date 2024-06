Quando finisce la scuola? Studenti in vacanza dal 6 giugno 2024/ In Trentino gli ultimi a salutare

Chi sono i primi che vanno in vacanza e quando finisce la scuola per tutti?

Siamo arrivati a giugno e per chi va ancora a scuola, questo mese significa soltanto una cosa… L’inizio delle vacanze! Tradizionalmente, infatti, il sesto mese dell’anno è quello degli ultimi giorni dell’anno scolastico che significa fine delle interrogazioni, grembiule lasciato a casa, passeggiate all’aria aperta, attività alternative ma soprattutto i saluti ai compagni e ai professori. Ma quando finisce ufficialmente la scuola? I primi che andranno in vacanza saranno, il 6 giugno, gli alunni di Emilia Romagna, Marche e Valle D’Aosta. Il giorno dopo anche Puglia e Sardegna diranno addio temporaneamente ai banchi di scuola, per passare mesi di relax sulle loro spiagge paradisiache.

La maggior parte delle Regioni dovranno attendere il sabato, 8 giugno, per andare in vacanza. Quasi tutte, infatti, finiranno i battenti il sabato, come accade più o meno ogni anno: parliamo di Regioni che vanno dal Nord al Sud, isole comprese. Si parla infatti di Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Liguria, Lazio, Molise, Umbria, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il 10 giugno, di lunedì, gli alunni della Toscana saluteranno i compagni mentre l’ultima Regione a chiudere i battenti sarà il Trentino: l’11 finirà nella provincia di Trento mentre il 14 in quella di Bolzano.

Quando finisce la scuola? In vacanza tutti tranne i maturandi e gli studenti di terza media

La scuola quindi quando finisce? A giugno, dal 6 fino al 14, quando chiuderanno ufficialmente quelle di Bolzano e provincia. Rimarranno invece sui banchi gli studenti impegnati con gli esami di Stato, quelli di terza media e di maturità. Come di consueto, infatti, gli esami di terza media finiranno a fine giugno mentre quelli di maturità arriveranno al massimo alla metà di luglio. Proprio gli esami per i maturandi cominceranno il 19 giugno, con la prima prova: il giorno dopo, il 20, invece ci sarà la seconda prova, caratterizzante di ciascun indirizzo. Infine, ecco l'ostacolo più temuto da tutti gli studenti delle scuole superiori: l'orale. Questi seguiranno un calendario stabilito da ciascuna scuola e dunque finiranno a luglio, probabilmente tra la prima e la seconda settimana.











