Quando parla il cuore/ Su Rai 1 il film di Gauri Shinde (oggi, 26 luglio 2019)

Quando parla il cuore va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, venerdì 26 luglio 2019. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in India nel 2012 con la regia di Gauri Shinde il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura e lo sviluppo sia del soggetto e della sceneggiatura. Per quanto concerne il cast sono presenti numerosi attori piuttosto importanti e famosi in patria ma anche a livello internazionale come nel caso di Sridevi, Adil Hussain, Mehdi Nebbou, Priya Anand, Sulabha Deshpande e Sujatha Kumar.

Quando parla il cuore, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Quando parla il cuore. Una giovane donna indiana decide di affacciarsi nel mondo del business anche perché insoddisfatta della propria vita sentimentale. Infatti spesso e volentieri si trova a dover trascorrere le proprie giornate da sola rinchiusa nella propria lussuosa casa in quanto tuo marito è costantemente in giro per il mondo per affari. Una situazione che lei non riesce a tollerare anche perché non le permette di vivere nel migliore dei modi la propria vita ed in particolare non permettendole di apprezzare tutte le sfaccettature non solo della cultura indiana ma anche internazionale. Convinta che per avere successo e soprattutto per essere in grado di apprezzare al meglio tutte le culture del mondo sia necessario imparare la lingua in quanto decide di abbandonare la propria casa e il proprio paese per recarsi a New York dove intraprendere un percorso formativo per imparare al meglio tutte le regole della lingua inglese. Per la giovane ed affascinante donna indiana ha così inizio un anno incredibile avventura nella Grande Mela che la porterà ad avere un primo impatto con una cultura decisamente differente da quella indiana in cui tutto sembra muoversi alla velocità della luce e soprattutto è nettamente più semplice poter avere dei rapporti sociali con altre persone. Naturalmente non tutto è oro quello che luccica ed in particolare ci saranno numerose difficoltà che la giovane donna dovrà affrontare anche soprattutto per quanto concerne la propria relazione matrimoniale con un marito Evidentemente non vede di buon occhio questo genere di iniziativa da parte della moglie.

