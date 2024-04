Quando sarà annunciato eliminato tra Lil Jolie e Sarah ad Amici 2024?/ Nuova sfida e pronostico: “Slitta a…”

Lil Jolie e Sarah, l’eliminazione ad Amici 2024 slitta di una settimana per decisione di Michele Bravi

Il quarto serale di Amici 2024 si è concluso con un colpo di scena. Lil Jolie e Sarah sono finite al ballottaggio per l’eliminazione finale e, come di consueto, si sono esibite di fronte alla giuria, in attesa poi di scoprire chi delle due dovesse essere eliminata. Tornate in casetta, dove di solito arriva il verdetto dalla voce di Maria De Filippi, ad interrompere i ragazzi è stata però la voce di una persona della produzione, che ha chiesto alle due cantanti di recarsi nuovamente in studio.

Qui Lil Jolie e Sarah hanno ritrovato Maria De Filippi, che ha annunciato loro “È successo qualcosa di particolare”. Questo qualcosa è che un elemento della giuria, Michele Bravi, non ha votato per l’eliminazione, lasciando dunque vuoto il suo giudizio sulle de allieve. La giuria al completo ha fatto dunque il suo ingresso in studio e proprio Michele Bravi ha spiegato le motivazioni di questa sua scelta.

La proposta di Michele Bravi accettata da Lil Jolie e Sarah: una nuova sfida sabato prossimo ad Amici

“Il ruolo di giudice, per me, è da prendere molto seriamente. – ha esordito – Mi trovo a giudicare due persone in cui vedo un talento. Ci sono aspetti acerbi ma vedo tanto per poter crescere. Scegliere per me è davvero difficile questa volta. A me è venuta in mente una cosa: se volete il giudizio in questo momento, basterà quello di Cristiano e Giuseppe; se volete anche il mio, io vorrei sentirvi su altre canzoni che vi assegnerò”. L’annuncio dell’eliminato, dunque, slitta di una settimana: lo conosceremo sabato prossimo. Ma prima, le due cantanti si esibiranno in una sfida nei brani scelti da Michele Bravi: “Cercami” di Renato Zero per Lil Jolie e “Per un’ora d’amore” per Sarah. Chi sarà eliminato? La sfida, questa volta, è davvero aperta, anche per il pubblico a casa.











