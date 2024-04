LIL JOLIE O SARAH, CHI È STATO ELIMINATO AD AMICI 2024?/ Beffa per Rudy Zerbi con Petit, poi…

Urla di dispiacere in studio da parte del pubblico di Amici 2024 quando è stato annunciato il nome del primo eliminato provvisorio del quarto serale: quello di Petit. Seconda sconfitta per la squadra di Zerbi-Celentano in questo serale. Una sconfitta più amara del solito, visto che i due prof, che avevano il boccino, hanno deciso di lasciarlo a Cuccarini ed Emanuel Lo, che con i loro guanti di sfida hanno portato la vittoria alla loro squadra.

Così in eliminazione provvisoria sono finiti Marisol, il suo fidanzato Petit e Holden. A sorpresa, la prima ad essere salvata dalla giuria è proprio Marisol, che torna subito in gara. Holden e Petit si ritrovano faccia a faccia, a rischio per l’eliminazione, ma è il secondo a finire a rischio. Lo rivedremo alla fine della puntata, giocarsi il posto con altri due contendenti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è eliminato tra Lil Jolie e Sarah al quarto serale di Amici 2024?

Chi sarà l’eliminato della quarta puntata del serale di Amici 2024? Si stringe il cerchio nel talent di Canale 5, e dunque aumenta la curiosità sui concorrenti che riusciranno a proseguire la loro corsa alla finale. Sono cinque, al momento, gli allievi che hanno già dovuto abbandonare la scuola nelle scorse puntate, e questa sera ci sarà una sesta eliminazione.

Stando alle anticipazioni (che trovate qui), nel quarto serale sarà la fazione canto a finire a rischio, e in tutte e tre le manche. Alla fine delle prove, saranno, infatti, due cantanti a finire al ballottaggio per l’eliminazione definitiva: parliamo di Lil Jolie e Sarah.

Ballottaggio tra Sarah e Lil Jolie per l’eliminazione ad Amici 2024: le prove affrontate

Come sempre, saranno tre gli allievi ad affrontarsi al ballottaggio finale per l’eliminazione. A finire a rischio con Lil Jolie e Sarah, come anticipato da SuperguidaTv, sarà Petit. Sarà però proprio l’allievo di Rudy Zerbi il primo ad essere salvato dalla giuria. Dunque, la sfida per l’eliminato continuerà tra le due cantanti, una della squadra di Anna Pettinelli, l’altra di Lorella Cuccarini.

Sarah si esibirà sulle note di Cruel Summer, poi del brano Cuore, infine sulle note del suo singolo Touché. Lil Jolie si esibirà invece sulle note dei brani The Black Horse and the cherry tree, Because the night e sul suo singolo Follia.

Ma chi tra Lil Jolie e Sarah sarà l’eliminato di questo quarto serale di Amici 2024? Se per l’allieva di Lorella Cuccarini, questa è la prima volta al ballottaggio per l’eliminazione, Lil Jolie ha invece già vissuto questa emozione. La cantante del team di Anna Pettinelli è, al momento, la favorita a rimanere nella scuola, almeno stando agli spoiler delle ultime ore.

Stando ai rumor che arrivano dal web, pare sarà infatti Sarah l’eliminata di Amici 23 alla fine del quarto serale. Il che lascerebbe la sua squadra con soli due elementi: Mida e Sofia. D’altronde anche la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è in crisi, visto l’infortunio che ha colpito Gaia. Ad avvalorare la tesi dell’eliminazione di Sarah è anche il daytime andato in onda ieri, tutto dedicato alla cantante e alle sue fragilità. Un gesto che il web ha sottolineato come rivelatore di ciò che accadrà alla fine della quarta puntata del serale di Amici 2024. Lo stesso web che si è infuriato per questo spoiler.

