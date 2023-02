“Quando ti manca il fiato”, testo completo canzone Gianluca Grignani Sanremo 2023/ La vita ti chiede il conto

“QUANDO TI MANCA IL FIATO”, TESTO COMPLETO CANZONE GIANLUCA GRIGNANI

Interessante è il testo completo di Quando ti manca il fiato di Gianluca Grignani, canzone con la quale partecipa al Festival di Sanremo 2023, perché si tratta di una storia vera. Lo stesso artista ha confessato a Tv Sorrisi e canzoni di aver dedicato a suo padre il brano: “La canzone parla di una telefonata in cui mio padre mi chiese se sarei andato al suo funerale. Ma poi racconto anche di me stesso con mio papà. Se oggi riesco a cantarla è proprio perché sono diventato genitore a mia volta. Più in generale il testo parla di tutte quelle volte che ti manca il fiato perché la vita ti chiede il conto. Perdonare lui, me stesso, per le incomprensioni inevitabili tra genitori e figli. Bisognerebbe sapere che sono naturali e non farle diventare ostacoli insormontabili. Ero ragazzo, ribelle, non capivo, lui che non era ragazzo nemmeno sapeva evitare“. C’è grande attesa perché il brano “Quando ti manca il fiato” segna definitivamente il ritorno in scena dell’artista dopo un periodo di assenza dai grandi palcoscenici.

TESTO COMPLETO “QUANDO TI MANCA IL FIATO”: “DEDICTA A MIO PADRE”

Quando ti manca il fiato è dunque la canzone con cui Gianluca Grignani sta concorrendo al Festival di Sanremo 2023, andiamo a leggerne il testo completo.

Mio padre tornava la sera

Ed era forte quando era in vena

Questo lo ricordo bene

Sì questo lo ricordo bene

Mio padre era uno dei tanti

Ma era il mio eroe quando mi sorrideva

Vivevamo ancora insieme

Questo lo ricordo bene

E poi… non ricordo più

Dopo vent’anni dalla terra dei ricordi

Mi chiamano

(Mi chiamano)

Spaccando in due il silenzio

Con uno squillo del telefono

Ciao sono papà

Come va Gianluca?

Ma no che non sto male

Ma quando accadrà

Tu verrai o no al mio funerale

Tu verrai o no?

Ed io non ho parlato più

Ho tenuto tutto dentro

E ho messo giù

Poi ci ho pensato su

Sì ci ho pensato su

Ciao papà o addio papà

Io ti perdono

Le mie lacrime sono sincere

Ma c’è chi non lo farà

Tu accettala la verità

E in mezzo a chi finge cordoglio

Sarò il tuo orgoglio

Perché chi ha troppa libertà

Non ha parole,

Quando fa male ma male davvero

Sono coltelli che cadon dal cielo

Fan sanguinare anche l’uomo più duro

Anche se son cresciuto da solo

A modo mio

Sì e tu sai a modo mio

Ciao papà o addio papà

Questa canzone te la canto adesso

Perché tu sappia che ti amo lo stesso

E per il resto ognuno giudichi se stesso

Questa è l’unica legge

Che conosco e rispetto

Ti ricordi quando ti dicevo

Che la vita chiede i conti al passato

Proprio quando ti manca il fiato

E chi sa la verità

Mi dica perché faccio fatica a staccare le dita

Oh oh

A smettere di suonare

Quando la musica è finita

È questo che devo imparare… da te

Forse non volevi o me lo hai insegnato?

Non fare accordi con i ricordi

Quando ti manca il fiato

