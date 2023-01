Sanremo 2023, cambia il regolamento/ La finale si allunga con 28 Big: vincitore é..

Sanremo 2023, cambia il regolamento del Festival: la Finale decreta 5 finalisti per la finalissima

Manca poco al via ufficiale a Sanremo 2023 e, intanto, la produzione dell’evento, la Rai, rende nota la modifica del regolamento del Festival, concernente la serata della finale e la finalissima prevista per la decretazione del vincitore. Il festival della canzone italiana, alla sua 73esima edizione, si svolge dal 7 all’11 febbraio 2023, live al Teatro Ariston della riviera ligure, e vede alla sua quarta conduzione e direzione artistica, Amadeus. La kermesse musicale si preannuncia dalla finale più lunga di sempre, per la sua edizione di Sanremo 2023 in arrivo, dal momento che il regolamento appena rinnovato prevede che nell’ultima serata sanremese siano tutti i 28 artisti Big ad esibirsi.

In questa prima fase della finale é il televoto del pubblico ad avere la facoltà di prendere pieno potere alle votazioni, incidendo per il 100% sulla prima scrematura. Quindi si passa alla valutazione di una media ponderata tra la scelta espressa al televoto della quinta serata e le votazioni delle quattro serate precedenti, tutte espresse in valori percentuali. Così viene stilata la nuova classifica, che decreta le cinque candidature musicali alla vittoria del Festival di Sanremo 2023.

La finalissima di Sanremo, quindi, si registra con le esibizioni di cinque artisti Big finalisti sulle note dei loro rispettive canzoni sanremesi. Ed é a questo punto che si ricomincia, facendo tabula rasa delle votazioni precedenti.

Il vincitore di Sanremo 2023 é decretato da un sistema di votazioni tripartito

Una nuova votazione si apre per il televoto del pubblico TV, ma non solo. Oltre l’influenza del pubblico, la facoltà di voto si estende alla consultazione della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta, come unica componente di voto, in aggiunta all’incidenza della Giuria Demoscopica, in valori percentuali. I tre macro-elettori hanno un’incidenza percentuale espressa in un sistema così tripartito: il Televoto incide per il 34%; la Giuria critica/giornalisti della Sala Stampa, Tv, Radio e Web per il 33%; la Giuria Demoscopica incide invece per il 33%. Questo per la decretazione del vincitore di Sanremo 2023, tra i cinque finalisti.

Con la media ponderata tra le nuove percentuali di votazioni dettate dal sistema tripartito, quindi, si decreta la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023. Ma chi riuscirà a trionfare alla gara della canzone italiana, che apre alla chance di prendere parte all’Eurovision Song Contest 2023? Nel frattempo, uno dei più attesi dai telespettatori tra i 28 Big, al debutto, al Festival, LDA, rende nota la sua svolta scaramantica che precede la gara sanremese…











