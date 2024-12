Quando torna in onda Endless Love? Nuovo cambio di programmazione: salta anche nel weekend

Programmazione di Endless Love cambia ancora, la dizi turca con protagonisti Nihan e Kemal fa in un pausa per le Feste ma, a sorpresa, ci saranno ulteriori cambiamenti rispetto a quanto annunciato precedentemente. Stando a quanto riporta la guida tv Mediaset, infatti, la soap turca non andrà in onda neanche nel weekend, salta così la puntata di sabato 28 dicembre 2024 ed anche quella speciale prevista per la domenica 29. Quando torna in onda Endless Love? Direttamente a gennaio.

Scendendo nello specifico, contrariamente a quanto deciso inizialmente, Endless Love non andrà in onda durante le vacanze di Natale (nemmeno nel weekend) e i nuovi appuntamenti slitteranno direttamente al 2025. La prossima puntata della soap turca verrà trasmessa martedì 8 gennaio 2025 sempre a partire dalle 14.10 su Canale5. Sempre a gennaio tornerà in onda anche nella prima serata del giovedì formata da ben tre episodi e con la maxi puntata del sabato dalle 14.30 alle 16.30. Svelato quando torna in onda Endless Love non resta che svelare qualche anticipazione sulle puntate di gennaio.

Anticipazioni Endless Love puntate di gennaio, doppio gioco di Emir: divorzia da Nihan ma…

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni Endless Love delle puntate di gennaio, rivelano che Nihan Sezin ottiene finalmente il divorzio dallo spietato marito Emir Kozcuoğlu. Anche se quest’ultimo non sembra disposto a lasciarla libera, Nihan si lascia guidare dai suoi sentimenti ed accetta di sposare Kemal Soydere il prima possibile. Nihan ed Emir saranno in tribunale per l’udienza di divorzio. Nonostante il ritardo di Emir, che desta qualche preoccupazione, il divorzio è ufficiale. Emir, però, continuerà a tramare alle spalle di Kemal per ottenere la sua vendetta. Zeynep farà visita a Tarik in carcere, nella speranza che il fratello accetti la sua relazione con Emir, essendo certa che l’arrivo del figlio Poyraz lo cambierà mettendo fine alla guerra contro Kemal. Emir sarà molto premuroso nei confronti di Zeynep, l’accompagnerà alle visite di controllo e le assicurerà che non farà mai del male al fratello. In realtà, invece, Emir inizierà a tramare contro Kemal.