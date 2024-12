Perché Endless Love non va in onda oggi? Programmazione Mediaset stravolta anche in prima serata

Le Festività stravolgono i palinsesti televisivi ed anche Canale5 non fa eccezioni, a partire da oggi, lunedì 23 dicembre 2024, l’appuntamento pomeridiano con la dizi turca salta così come quello nella prima serata del giovedì verranno sospesi. E non è tutto perché anche la programmazione del weekend subirà degli importanti cambiamenti. Andando con ordine per rispondere alla domanda su perché Endless Love non va in onda oggi basta dire che Canale5 ha deciso di adeguare la sua programmazione al clima festivo trasmettendo film natalizi.

La soap sarà sospesa dalla programmazione feriale da lunedì 23 dicembre 2024 fino al 6 gennaio 2025. Anche la fascia in prima serata subirà uno stop, Endless Love non andrà in onda giovedì 26 dicembre e 2 gennaio: in prima serata, Canale 5 al suo posto trasmetterà rispettivamente la fiction Il conte di Montecristo e un match della Supercoppa Italiana. I nuovi episodi serali torneranno giovedì 9 gennaio 2025 alle 21:35 circa. Inoltre anche un’altra dizi turca Segreti di famiglia che va in onda giovedì in seconda serata con solo un episodio subirà lo stesso trattamento, verrà sospesa per poi tornare il giovedì successivo (9 gennaio 2024).

Endless Love in onda nel weekend ma sabato e domenica cambiano gli orari: quando torna in onda

Dopo aver spiegato perché Endless Love non va in onda oggi e per le due settimane successive nella fascia feriale e in prima serata va precisato che il consueto appuntamento nel weekend ci sarà ma subirà dei cambiamenti. Dalla prossima settimana si riduce l’orario di messa in onda della serie tv turca. Il sabato pomeriggio non ci sarà più la maxi puntata dalle 14:45 circa alle 16:30 bensì una sorta di mini episodio trasmesso dalle 16:00 alle 16:30 e stessa cosa accadrà anche la domenica pomeriggio. In questo modo le vicende di Nihan e Kemal e di tutti gli altri protagonisti verranno centellinate e rimandando di qualche settimana il gran finale.