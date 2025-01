Quando torna in onda Endless Love? Palinsesto rivoluzionato: salta la puntata del giovedì

Perché Endless Love oggi non va in onda? Continua la pausa della dizi turca con protagonisti Nihan e Kemal. Mediaset ha deciso di salvaguardare la soap di successo e campione di ascolti non trasmettendola durante le Festività. E dunque in questi giorni la soap non è andata in onda nei giorni feriali ed è saltata anche la prima serata del giovedì serata. Inizialmente si è deciso di trasmetterla nel weekend ma la rete ha deciso all’ultimo di cambiare il palinsesto sostituendola con un’altra dizi turca: My Home My Destiny.

A questo punto dunque in molti si chiedono quando torna in onda Endless Love? Dopo una pausa lunga più di due settimane, Endless Love tornerà in onda martedì 7 gennaio 2025 alle 14:10 su Canale 5, dopo Beautiful e prima di Uomini e Donne. E questo per il momento è l’unica certezza sulla soap mentre sul ritorno in prima serata ci sono moltissimi dubbi. L’unica cosa certe è che per il momento è stata cancellata Endless Love nella prima serata del giovedì, la fascia più prestigiosa nella settimana 6-12 gennaio 2024. Il giovedì, sarà nelle mani del Grande Fratello 2024 che riprende coi raddoppi. Nel frattempo la saga sta per giungere a conclusione.

Endless Love in onda il martedì sera? Cancellata anche Segreti di famiglia

Dando un’occhiata ai palinsesti e salvo nuovi cambiamenti (che non sono da escludere), la serata libera, a partire dalla settimana successiva, è quella del martedì. Sarà quella delle ultime puntate di Endless Love? Nel frattempo in attesa di scoprire quando torna in onda Endless Love c’è anche un’altra dizi turca che segue il medesimo destino: Segreti di famiglia. Slittata dal pomeriggio feriale per i bassi ascolti la soap con protagonista Ilgaz e Ceylin va in onda giovedì in seconda serata subito dopo Endless Love ma adesso entrambe sono state sospese ed è molto probabile che Segreti di famiglia segua il medesimo destino. Ed in attesa di scoprire la collocazione in palinsesto ufficiale delle due dizi di recente sono uscite le anticipazioni Endless Love sulle puntate finali.