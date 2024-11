Slitta la finale di Ballando con le stelle 2024: ecco perché

La finale di Ballando con le stelle 2024 è ormai sempre più vicina ma non così tanto come molti credono. Questa sera, 30 novembre 2024, su Rai 1 va in onda la semifinale di questa edizione ricca di infortuni e polemiche, ma per scoprire il vincitore bisognerà attendere ancora qualche settimana. Chi, infatti, si aspettava di assistere allo scontro finale tra le coppie la prossima settimana, non ricorderà, in primis, che Ballando con le stelle ha due semifinali e non soltanto una.

C’è però un’altra novità che porta la finale di Ballando con le stelle 2024 a slittare. Il programma condotto da Milly Carlucci non andrà in onda la prossima settimana, in quanto lascerà spazio alla Prima della Scala, che andrà in onda su Rai 1 in prima serata.

Quando va in onda la finale di Ballando con le stelle 2024

Ciò vuol dire che sabato 7 dicembre Ballando con le stelle 2024 non va in onda, ma torna su Rai 1 il 14 dicembre, il sabato successivo dunque, come sempre dalle 20.35 con la seconda semifinale. La finale di Ballando con le stelle 2024 va dunque in onda vicinissima al Natale, in quanto la programmazione ufficiale la prevede il 21 dicembre in prima serata su Rai 1. Solo alla fine di una nuova lunga serata scopriremo, dunque, la coppia vincitrice di questa edizione. Prima, però, toccherà scoprire quali saranno i finalisti, scelti nel corso delle due semifinali, e chi invece riuscirà a rientrare in gioco. Nella prima semifinale è infatti prevista l’attesa manche del ripescaggio, durante la quale tutte le coppie eliminate avranno l’occasione di riesibirsi. Soltanto una di loro rientrerà ufficialmente in gara.

