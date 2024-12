Endless Love, la soap turca vicina al gran finale: ecco quanti episodi mancano

Quante puntate mancano al finale di Endless Love? La soap turca è ormai alle ultime battute e presto tutto coloro che si sono appassionati alla storia d’amore tra Nihan e Kemal scopriranno non solo come andrà a finire, ma dovranno anche dire loro addio per sempre. Mancano infatti pochissimi episodi alla conclusione soap che ha portato in scena su Canale 5 un legame tormentato e passionale che ha appassionato milioni di telespettatori.

Stando a quanto fa sapere Davidemaggio, mancherebbero circa sei appuntamenti al finale di Endless Love. “Nella versione internazionale, ciascuna puntata di Endless Love è stata divisa in tre parti da 42 minuti circa.” sottolinea la fonte, il che significa che mancherebbero soltanto 18 appuntamenti da tre quarti d’ora “che Canale 5 divide a metà in daytime, a differenza degli appuntamenti extra large del prime time e del sabato pomeriggio”.

Fino a quando andrà in onda Endless Love su Canale 5?

Stando a questi aggiornamenti, manca pochissimo alla fine di Endless Love, che promette grandi colpi di scena e rivelazioni inaspettate. Dopo aver assistito alle macchinazioni di Asu, decisa a tutto pur di non finire in carcere, i fan si preparano infatti a un epilogo intenso e ricco di emozioni. Ma qual è la data prevista per il gran finale? Valutando la programmazione della soap e le imminenti feste natalizie, le ultime puntate di Endless Love dovrebbero andare in onda fino al mese di gennaio. Questa in corso sarà l’ultima settimana dell’anno con una programmazione regolare per la soap turca, che andrà poi incontro a cambiamenti di palinsesti per le imminenti festività di fine anno.