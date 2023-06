Quanti chili ha perso Nathaly Caldonazzo a L’Isola dei Famosi 2023?/ Fan preoccupati: “È troppo magra”

Quanti chili ha perso Nathaly Caldonazzo a L’Isola dei Famosi 2023?

Per i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023 sta per giungere uno dei momenti più attesi. Mentre l’edizione si avvia alla finale che si terrà lunedì 19 giugno, il pubblico attende di scoprire quali conseguenze hanno avuto le privazioni del reality sui concorrenti e, dunque, quanti chili ha perso ognuno di loro. C’è però chi allarma più degli altri, mostrando un forte dimagrimento.

Una di questi è Nathaly Caldonazzo. La naufraga, nel corso della sua avventura all’Isola, è più volte finita al centro dell’attenzione per il suo evidente dimagrimento. Va detto che Nathaly ha già un fisico molto asciutto e questo rende chiaramente più evidente, rispetto ad altri che potrebbero aver perso più peso di lei, il dimagrimento.

Nathaly Caldonazzo troppo magra a L’Isola dei Famosi 2023? Fan preoccupati

Ma quanti chili ha dunque perso la Caldonazzo durante queste settimane a L’Isola dei Famosi? La risposta a questa domanda potrebbe arrivare nel corso della semifinale di questa sera, serata che solitamente mette i concorrenti di fronte allo specchio. I naufraghi infatti da settimane non si possono ammirarsi in alcun modo, né quindi comprendere quando peso abbiano effettivamente perso. Cosa che potranno quindi scoprire questa sera, qualora Ilary Blasi regalerà questo momento cult al pubblico di Canale 5. Nathaly potrebbe aver perso 8-9 chili in queste settimane, almeno stando a quanto pensa qualche fan sul web che si è detto preoccupato per il suo dimagrimento.

