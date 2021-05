Quanti chili hanno perso i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021?/ Dimagrito di più…

L’Isola dei Famosi 2021 si avvia ormai alla sua fase finale. Da mesi, ormai, il gruppo di naufraghi sta vivendo un’avventura che li ha messi alla prova soprattutto dal punto di vista della fame e i risultati sono ormai molto chiari. I concorrenti hanno perso molto peso, alcuni più di dieci chili. Partiamo allora da Roberto Ciufoli che, all’inizio di questa avventura, pesava 75 chili ma che ora ne pesa 59. Ciò vuol dire che ha perso ben 16 chili. Continuiamo con Andrea Cerioli che è arrivato all’Isola con un peso di 80 chili e che ora ne pesa invece 64. Anche per lui persi 16 chili. Miryea Syabile pesava 59 chili all’arrivo sull’Isola, ora 53. Persi per lei 6 chili. Quanto ha inizio la sua avventura, Awed pesava 75 chili ora è arrivato a pesarne 59. Anche lui ha perso 16 chili. Valentina Persia pesava invece 75 chili quando è arrivata in palapa ma ha perso ben 15 chili, arrivando ad un peso di 60. Isolde Kostner ha iniziato a 60 chili e ora ne ha perso 10 arrivando a 50. Infine Fariba Tehrani pesava 55 chili all’inizio dell’Isola, ora ne pesa 46.

