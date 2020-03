Quarta Repubblica non va in onda, perchè?/ C’è Stasera Italia mentre Nicola Porro…

Quarta Repubblica non va in onda, Mediaset ha deciso di sospendere momentaneamente il programma per cautela sanitaria visto che Nicola Porro è risultato positivo al Coronavirus. Una decisione arrivata nel pomeriggio che ha messo in allarme Barbara Palombelli pronta a sostituire il collega con una puntata speciale in prima serata di Stasera Italia. Proprio lo stesso Nicola Porro sarà in video-collegamento per raccontare le sue condizioni anche se al momento sta bene ed è forzatamente costretto alla quarantena. Tutti i professionisti impegnati nella trasmissione sono stati chiamati a misure di isolamento domiciliare per evitare che la patologia possa ulteriormente trasmettersi.

La redazione di Libero ha contattato il noto giornalista Nicola Porro che ha comunque rivelato di stare bene e ha rassicurato il pubblico di casa. Continua dunque l’allarme nel nostro paese con una situazione che rischia veramente di appesantirsi ulteriormente. Sta di fatto che in queste ore è un via vai di notizie legate al mondo dello spettacolo con l’invito di rimanere a casa e uscire solo ed esclusivamente in caso di estrema necessità in attesa di notizie che si spera possano diventare rassicuranti. Staremo a vedere quali saranno le ulteriori informazioni svelate dallo stesso Nicola Porro stasera su Rete 4 a Stasera Italia.

