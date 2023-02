Quartetto Cetra: Tata Giacobetti e Felice Chiusano chi sono e causa morte/Le carriere

Quartetto Cetra: la storia del complesso dalla formazione originale allo scioglimento

Può dirsi una delle formazioni musicali cul che la storia della musica ricordi, il Quartetto Cetra, facente capo a Tata Giacometti e Felice Chiudano. Nel 1940 Tata fondava il quartetto nella sua formazione originale ossia Quartetto Egie, che negli anni poi cambiava identità, con varie formazioni, di cui l’ultima Quartetto Cetra. In qualità di componente del Quartetto Cetra, la carriera artistica di Tata Giacobetti durò oltre quarant’anni, durante i quali fu protagonista come canta

e attore alla radio, in teatro, in televisione, al cinema e nella pubblicità.

Del Quartetto Cetra Giacobetti fu, oltre che componente, paroliere ed autore dei testi musicati con Virgilio Savona, un altro componente del gruppo.Tra i componenti del gruppo, Giacobetti è ricordato come “il bello”; fu l’autore della maggior parte dei testi del quartetto, musicati assieme a Virgilio Savona, altro componente del gruppo;

Dalla collaborazione quarantennale tra Giacobetti e Savona nacquero centinaia di canzoni del vasto repertorio del Quartetto Cetra. Come autore di testi Giacobetti collaborò anche con Gorni Kramer (scrivendo La gatta che scotta per Adriano Celentano), Giovanni D’Anzi, Armando Trovajoli.Nel 1964 aveva sposato l’attrice cinematografica Valeria Fabrizi, che debuttò in televisione al suo fianco in un western musicale ideato dallo stesso Giacobetti: Non cantare, spara (1968). I due ebbero una figlia, Giorgia. Nel 1965 scrisse il testo del brano

Se fossi un marziano dello Zecchino d’Oro 1965.

Le cause della morte di Felice Chiusano, tra i fondatori del Quartetto Cetra

Il fondatore del Quartetto Cetra morì nel 1988, all’età di 66 anni, a causa di un infarto miocardico; riposa nel cimitero del Verano a Roma.Morì nel 1988, all’età di 66 anni, a causa di un infarto miocardico; riposa nel cimitero del Verano a Roma. E nello stesso anno terminò, di conseguenza, anche l’attività del Quartetto Cetra.

La formazione più nota e longeva del Quartetto, consiste in Felice Chiusano (1922-1990), Giovanni “Tata” Giacobetti (1922-1988), Lucia Mannucci (1920-2012) e Virgilio Savona (1919-2009), marito della Mannucci. E tra tutti viene ricordato in particolare il membro Felice.

Felice Chiusano, subentrato a Enrico Gentile, si uní a Tata Giacobetti, Virgilio Savona ed Enrico De Angelis per formare il nuovo gruppo. Il Quartetto Cetra debuttò nel 1941 alla radio nella rivista Riepilogando. Nell’ottobre del 1947 Enrico De Angelis lasciò il gruppo perché richiamato nell’esercito. Fu rimpiazzato da Lucia Mannucci, moglie di Virgilio Savona. Cosí il Quartetto Cetra raggiunse la sua formazione definitiva, che fu mantenuta per tutto il resto della lunghissima carriera artistica del gruppo. La prima canzone cantata assieme dalla formazione “storica” del Quartetto Cetra fu «Dove siete stata nella notte del 3 giugno?».

Nel 1948 il Quartetto Cetra partecipò nel doppiaggio dei cori del film Dumbo. Per questo lavoro ricevettero una lettera autografa di congratulazioni da parte di Walt Disney. Altri film doppiati dal gruppo furono Musica, maestro, Lo scrigno delle sette perle, Il mago di Oz.

Nel 1951 il Quartetto Cetra debuttò in teatro, nella rivista Gran Baldoria di Garinei e Giovannini, a cui seguirono numerose altre commedie musicali. I Cetra lavorarono in teatro con altre grandi celebrità come Wanda Osiris e Alberto Sordi.

Con la nascita della televisione italiana nel 1954 arrivò anche il debutto televisivo del Quartetto Cetra. Lo spettacolo si chiamava In quattro si viaggia meglio. Seguirono molti altri programmi in cui il quartetto fu protagonista. In particolare, furono un grande successo le loro parodie, in Biblioteca di Studio Uno, regia di Antonello Falqui, di alcuni classici della letteratura, come Il conte di Montecristo o I tre moschettieri. In RAI condussero poi tra il 1980 e il 1981 due edizioni di “Buonasera con”. Tra il 1979 al 1984 lavorarono per Antenna 3 Lombardia animando alcune parodie dei grandi classici della storia e della letteratura nell’ambito dei programmi Cetrarca e Bingooo.

“Buonasera con”. Tra il 1979 al 1984 lavorarono per Antenna 3 Lombardia animando alcune parodie dei grandi classici della storia e della letteratura nell’ambito dei programmi Cetrarca e Bingooo. Negli anni settanta e ottanta, con la riduzione degli impegni artistici dei Cetra, si dedicò all’organizzazione di spettacoli e manifestazioni culturali.

Nato a Fondi il 28 marzo 1922, Felice Chiusano, considerato tra i fondatori del complesso nel ruolo di cantante e batterista, muore il 3 febbraio 1990 per un tumore al fegato a 68 anni. Il suo corpo è sepolto nel cimitero di Teglio dove da diversi anni aveva una casa nella quale spesso soggiornava.











