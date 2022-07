Quarto Grado, 1 luglio 2022/ Anticipazioni e casi: Elena Del Pozzo e Laura Ziliani

Quarto Grado, la puntata di oggi 1 luglio 2022: i casi

Andrà in onda stasera, venerdì 1 luglio 2022, il nuovo appuntamento con la trasmissione di approfondimento giornalistico, Quarto Grado, trasmessa su Rete 4 e condotta dalle ore 21.20 circa da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Durante la nuova puntata si cercherà di far luce attraverso interviste, servizi, ospiti ed esperti su alcuni dei principali gialli del momento. Si partirà in modo particolare dalla morte della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di quasi cinque anni della provincia di Catania, uccisa dalla madre rea confessa, Martina Patti.

La giovane madre 23enne ha confessato agli inquirenti di aver ucciso la figlioletta nelle campagna di Mascalucia, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione ma di non saperne il motivo. La donna è attualmente in carcere con le accuse di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Quarto Grado nella puntata di stasera cercherà di fare luce su quanto realmente accaduto: la madre avrebbe davvero già preparato la buca nella quale è poi stato trovato il cadavere della piccola Elena? Già la scorsa settimana sul tema si era aperto un dibattito tra gli opinionisti in studio. Si cercherà inoltre di capire quali sarebbero i reali motivi del gesto: colpa della ‘gelosia’ nei confronti della nuova compagna dell’ex marito e del rapporto che stava creando con Elena?

Il caso di Laura Ziliani a Quarto Grado

Nel corso della nuova puntata di Quarto Grado, la trasmissione a cura di Siria Magri, sarà affrontato anche il giallo di Laura Ziliani, la cui morte avrebbe avuto maggiore chiarezza dopo le confessioni dei tre indagati, ovvero le due figlie Paola e Silvia Zani e il fidanzato della maggiore, Mirto Milani. Quest’ultimo però a quanto pare sarebbe stato ‘tradito’ da un uomo. Si tratterebbe di un compagno di cella del ragazzo il quale renderà un racconto ricco di dettagli rispetto a ciò che Mirto gli avrebbe raccontato.

Le anticipazioni finora rese in merito alla nuova puntata di Quarto Grado forniscono solo dei piccoli spunti rispetto ai temi che saranno affrontati nel corso della puntata di oggi 1 luglio della trasmissione di Rete 4. A tal proposito, oltre che poterla seguire in diretta tv, la nuova puntata potrà essere visionata anche in live streaming gratuitamente tramite la piattaforma Mediaset Infinity da pc via web ma anche su smartphone, tablet e smart tv attraverso relativa app. Sempre attraverso la stessa piattaforma sarà poi possibile in un secondo momento recuperare la replica streaming di Quarto Grado.

