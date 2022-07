Quarto Grado, 15 luglio 2022/ Anticipazioni e casi: Mario Bozzoli e Isabella Noventa

Quarto Grado, la puntata di oggi 15 luglio 2022: i casi

Torna anche questa sera, venerdì 15 luglio 2022, l’appuntamento con una nuova puntata del programma Quarto Grado, in onda come sempre su Rete 4 a partire dalle ore 21.20 circa. Si tratta della versione “Le Storie” e come da tradizione vedrà alla conduzione il giornalista Gianluigi Nuzzi affiancato nell’analisi dei gialli della settimana da Alessandra Viero. Non mancheranno in studio gli ospiti fissi – da Carmelo Abbate a Caterina Collovati -, tra esperi, opinionisti e giornalisti, i quali dibatteranno sui temi caldi del momento. Due, secondo le anticipazioni, i casi sui quali si concentrerà in modo particolare l’attenzione della puntata odierna.

Si partirà subito con un giallo controverso, quello relativo alla scomparsa misteriosa dell’imprenditore Mario Bozzoli dalla sua fonderia di Marcheno. Il processo è ormai giunto alle sue battute finali e vede unico imputato il nipote Giacomo. La novità nel caso sopraggiunta a distanza di un anno e mezzo consiste nel cambio del capo di imputazione da parte dell’accusa che adesso ha aggiunto l’alternativa che Mario Bozzoli possa essere stato ucciso nel forno della sua fonderia la sera dell’8 ottobre 2015. Si tratta esattamente della primissima ipotesi avanzata.

Il caso di Isabella Noventa a Quarto Grado

Tra gli altri casi caldi di Quarto Grado – Le Storie che sarà affrontato nella prima serata di oggi di Rete 4 anche quello di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego (Padova) uccisa la notte del 15 gennaio 2016. A finire in carcere e successivamente condannati furono l’ex fidanzato Freddy Sorgato e la sorella di lui, Debora, ma anche Manuela Cacco, amante di Freddy. Il corpo della vittima, tuttavia, non fu mai trovato e a tal proposito furono numerose le ipotesi, negli anni, su che fine il ‘trio diabolico’ – come fu definito dalla stampa – possa aver fatto al cadavere di Isabella. L’ultima teoria svelata nei mesi passati dal settimanale Oggi e trapelata da fonti investigative, riteneva che “il cadavere sarebbe finito triturato tra i rifiuti”.

Le anticipazioni sulla nuova puntata di Quarto Grado di oggi 15 luglio, come da tradizione non svelano tutto ciò che andremo a vedere nel corso della serata ma annunciano solo i casi più importanti che contribuiranno ad accendere il dibattito. Il programma a cura di Siria Magri potrà essere seguito come tutte le settimane in tv, collegandosi su Rete 4, ma anche in contemporanea live streaming, in che modo? Attraverso le relative piattaforme Mediaset Play, da pc (attraverso il sito ufficiale) oppure mobile (scaricando l’app gratuita per smartphone e tablet) e smart tv.

