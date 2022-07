Quarto Grado, 8 luglio 2022/ Anticipazioni e casi: Benno Neumair e Alberto Genovese

Quarto Grado, la puntata di oggi 8 luglio 2022: i casi

Questa sera, venerdì 8 luglio 2022, andrà in onda su Rete 4 una nuova puntata di Quarto Grado – Le Storie, nel corso della quale saranno affrontati i principali casi che hanno caratterizzato l’ultima stagione televisiva ma che ritroviamo attualmente anche nelle aule dei tribunali. Alla conduzione della trasmissione in onda dalle ore 21.25 circa, la coppia formata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che, con la presenza di ospiti in studio, opinionisti ed esperti, andranno a fare il punto su alcuni dei casi caldi del momento. Nel dettaglio, l’attenzione di concentrerà su Benno Neumair, assassino reo confesso in carcere per l’omicidio di Laura Perselli e Peter Neumair, i suoi genitori.

L’uomo, 31 anni, il 4 gennaio 2021 uccise la coppia di Bolzano facendo perdere loro le tracce. Una scomparsa che destò la preoccupazione della sorella Madè la quale lanciò prontamente l’allarme. Quindi l’avvio delle indagini, l’arresto, la scoperta dei corpi dei genitori di Benno ed infine la confessione del ragazzo. L’analisi del caso sarà affrontata questa sera nel corso della nuova puntata di Quarto Grado.

Il caso di Alberto Genovese a Quarto Grado

Un altro caso caldo che sarà al centro della nuova puntata di Quarto Grado in programma per oggi 8 luglio è quello relativo all’imprenditore milanese Alberto Genovese, ex re delle star up. Era il 7 novembre 2020 quando a Milano venne arrestato con l’accusa di violenza sessuale su una ragazza 18enne durante una festa a Terrazza Sentimento (oggi in vendita). In seguito arrivarono altre segnalazioni ed attualmente l’uomo è al processo per il caso della 18enne e per quello di una 21enne che lo accusa di averla violentata a Ibiza.

Le anticipazioni sulla nuova puntata di Quarto Grado di oggi 8 luglio annunciano solo alcuni dei casi che saranno trattati nel corso della serata, in onda come sempre su Rete 4. Il programma a cura di Siria Magri, tuttavia, potrà essere seguito non solo in tv ma anche in live streaming gratuitamente grazie alle piattaforme Mediaset Play. Oltre che garantire la visione da pc, sarà possibile vedere la puntata del programma di approfondimento giornalistico anche in mobilità su smartphone, tablet oppure scaricando l’app su smart tv abilitata.

