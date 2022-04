Quarto Grado, anticipazioni 8 aprile/ Casi: Liliana Resinovich e Alberto Genovese

Quarto Grado, la puntata di oggi 8 aprile 2022

Nella prima serata di oggi, venerdì 8 aprile, torna come sempre l’appuntamento con Quarto Grado, la trasmissione di approfondimento giornalistico a cura di Siria Magri, condotta da Gianluigi Nuzzi e con Alessandra Viero. Il programma andrà in onda in diretta su Rete 4 a partire dalle ore 21.20 circa e affronterà alcuni dei casi di cronaca del momento.

Quarto Grado, anticipazioni puntata 1 aprile/ Casi Carol Maltesi e Liliana Resinovich

Tra gli argomenti della serata all’insegna di Quarto Grado, il giallo sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne triestina scomparsa il 14 dicembre scorso e rinvenuta cadavere in un bosco nei pressi della sua abitazione dove viveva con il marito solo il 5 gennaio successivo. Le indagini si stanno attualmente concentrando proprio sulle cause della morte della donna, dal momento che non è ancora del tutto chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un caso di omicidio. La sua famiglia, a partire dal marito Sebastiano Visintin, non crede affatto che possa essersi tolta la vita, anche se le tracce di una leggera asfissia trapelate dall’autopsia potrebbero far propendere proprio per il suicido.

Quarto Grado, puntata 25 marzo/ Casi Liliana Resinovich e coniugi Neumair

Il caso di Alberto Genovese a Quarto Grado

Durante la nuova puntata di Quarto Grado sarà dedicato ampio spazio anche alla vicenda di Alberto Genovese, l’imprenditore del web arrestato il 7 settembre del 2020 con l’accusa di aver drogato e violentato una giovane 18enne durante una festa nella sua abitazione, la cosiddetta ‘Terrazza sentimento’ e di una 23enne che sarebbe stata vittima di violenza a Ibiza. L’uomo è attualmente ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi e lo scorso 5 aprile è iniziato il processo a suo carico durante il quale ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. La successiva udienza è già stata fissata al prossimo primo giugno, quando il giudice prenderà la decisione sulla sua richiesta.

Quarto Grado, puntata 18 marzo/ I gialli di Liliana Resinovich e Luigi Criscuolo

La nuova puntata di Quarto Grado vedrà come sempre la presenza in studio ed in collegamento di numerosi ospiti che interagiranno con il padrone di casa. L’appuntamento sarà trasmesso rigorosamente in diretta con la possibilità di poterlo seguire anche in live streaming attraverso la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Disponibile anche l’app ufficiale gratuita. Restano attivi anche tutti i canali social legati alla trasmissione di Rete 4.











© RIPRODUZIONE RISERVATA