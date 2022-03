Quarto Grado, puntata 25 marzo/ Casi Liliana Resinovich e coniugi Neumair

Quarto Grado, la nuova puntata di oggi 25 marzo 2022

Nella prima serata di oggi, venerdì 25 marzo, torna l’appuntamento con il programma di approfondimento giornalistico a cura di Siria Magri, Quarto Grado. Appuntamento su Rete 4 a partire dalle ore 21.20 circa, in compagnia della coppia di giornalisti formata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, i quali introdurranno i casi della settimana. Si tratta come sempre di casi di cronaca dai contorni oscuri ed attorno ai quali si accenderà il dibattito con ospiti in studio o in collegamento.

Ad aprire la nuova puntata è il caso del momento, il quale tiene banco da diverse settimane, ovvero la morte di Liliana Resinovich. La 63enne di Trieste, scomparsa il 14 dicembre scorso e rinvenuta senza vita il 5 gennaio successivo in un boschetto poco distante dalla sua abitazione si è uccisa o è stata uccisa? E’ questa la domanda centrale sulla quale si basano attualmente le indagini. Adesso, l’attenzione degli inquirenti si è concentrata sul gomitolo che il marito di Lilly, Sebastiano Visintin, ha consegnato agli inquirenti: si tratta dello stesso rinvenuto accanto al corpo senza vita della donna?

L’omicidio dei coniugi Neumair

Una seconda ampia parentesi, nel corso della nuova puntata di Quarto Grado di oggi 25 marzo sarà dedicata al duplice omicidio dei coniugi Neumair, Laura e Peter. coppia di Bolzano uccisa il 4 gennaio 2021. Ad essere accusato è stato il figlio Benno, reo confesso, contro il quale si è aperto il processo per fare luce sull’uccisione della coppia avvenuta il 4 gennaio dello scorso anno. Nel corso del processo hanno preso la parola le due amiche che sono state con Benno la notte successiva al delitto e nei giorni immediatamente seguenti. Una di loro, in particolare, ha svelato che l’uomo le avrebbe chiesto esplicitamente di fornirgli un alibi.

A commentare i casi di questa settimana insieme ai due padroni di casa, saranno esperti ed ospiti del calibro di Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo. La nuova puntata di oggi di Quarto Grado potrà essere seguita non solo in diretta televisiva su Rete 4 ma anche in diretta streaming tramite il sito e l'app di Mediaset attraverso i quali, a distanza di poco tempo dalla messa in onda è possibile recuperare la replica dell'intera puntata o delle singole clip.











