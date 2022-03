Quasi Amici, storia vera/ L’erede Philippe Pozzo di Borgo e Abdel Yasmin Sellou

Quasi Amici, storia vera: chi sono i due protagonisti del film nella realtà?

Quasi Amici è la storia vera dell’amicizia tra un miliardario paraplegico e il suo badante. I personaggi interpretati da François Cluzet e Omar Sy portano sullo schermo la storia vera di Philippe Pozzo di Borgo e Abdel Yasmin Sellou: il primo è erede della nobiltà corsa, proprietario di un enorme patrimonio immobiliare (ha proprietà in tutta Francia, da Parigi alla Normandia e alla Corsica, ma anche a Venezia e in altre parti d’Europa), discendente anche del casato Moët et Chandon; il secondo è un immigrato algerino (non senegalese come nel film) con qualche problema a rigare dritto a causa delle difficoltà economiche e di integrazione. Philippe Pozzo di Borgo è ridotto in sedia a rotelle, paralizzato dal collo in giù, in seguito a un incidente di parapendio accaduto il 23 giugno 1996 e sprofondato in una nera depressione dopo la morte della moglie Béatrice nel 1999: è stato in questo frangente che l’uomo si è messo in cerca di un badante, appello cui ha risposto Abdel Sellou con il suo fare sfrontato e senza paura di nascondere che la sua motivazione principale era continuare a godere delle sovvenzioni statali disponibili.

Quasi Amici: Philippe Pozzo di Borgo e Abdel Sellou oggi

La rappresentazione resa sullo schermo è fedele quanto meno alle dinamiche che si sono instaurate tra i due protagonisti della storia vera e il successo di Quasi amici ha aperto loro numerose porte mediatiche per raccontare ognuno la propria storia e la propria visione dei fatti. Oggi, Philippe vive in Marocco, a Essaouira, con la seconda moglie Kadhija e i due figli, grazie ad Adbel è riuscito a risollevarsi dalla brutta depressione in cui era caduto, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere alla Legione d’onore ed è divenuto attivista contro l’eutanasia con il movimento Soulager mais pas tuer; nel 2010 ha venduto il suo hotel Pozzo di Borgo, protagonista scenico della particolare convivenza. Abdel invece ha scritto anche lui un suo libro di memorie intitolato Mi hai cambiato la vita e ha dato vita a una sua impresa personale, con un piccolo allevamento avicolo in Algeria.

