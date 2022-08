Quasi nemici/ Su Rai 3 il film con Camélia Jordana

Quasi nemici, film di Rai 3 diretto da Yvan Attal

Quasi nemici va in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 3 agosto, a partire dalle 23.40. Si tratta di un film del 2017 distribuito da I Wonder Pict e prodotto da Chapter 2, Moonshaker, Pathé. La regia è di Yvan Attal. In trentatré anni di carriera ha diretto sei pellicole, recitato in venticinque film e scritto la sceneggiatura di sei lungometraggi. Nel 1990 ha vinto un Premio Cèsar come migliore attore emergente in Un mondo senza pietà. In questo film oltre a curare la regia, ha scritto la sceneggiatura.

Nel cast di Quasi nemici troviamo Daniel Auteuil, in quarantotto anni di carriera ha interpretato cinquantadue film. Il debutto nel mondo del cinema è arrivato nel 1975 con Appuntamento con l’assassino accanto a Jean-Louis Trintignant e Catherine Deneuve. Nel 1986 con Jean de Florette e Manon delle sorgenti ha attirato l’attenzione della critica e del pubblico. Ha vinto 1 Festival di Cannes come migliore attore per L‘ottavo giorno. Inoltre ha ottenuto 1 Premio David di Donatello, 1 BAFTA, 2 Premi Cèsar e 2 Premi European Films Awards. Nel cast è rilevante la presenza di Camélia Jordana, vincitrice nel 2018 di 1 Premio César come migliore attrice esordiente proprio per Quasi nemici. Il cast è arricchito della presenza di Nozha Khouadra, Nicolas Vaude e Yasin Houicha.

Quasi nemici, la trama del film

Leggiamo la trama di Quasi nemici. Neila Salah studia giurisprudenza in una delle più prestigiose università di Parigi. Il primo giorno di lezione si presenta in ritardo e ha il primo scontro con il professor Pierre Mazard, noto per le sue idee iper conservatrici che a volte rasentano nel razzismo. La ragazza si scusa, ma l’insegnante usa questo pretesto per umiliarla davanti agli altri studenti, definendola la classica persona che proviene dalla banlieue parigina e che si piange addosso per ogni imprevisto che le riserva la vita. Oltretutto le pronostica una breve frequentazione dentro l’università se continuerà a comportarsi da vittima. Neïla non rinnega le proprie origini e riesce a tenere testa al professore che viene filmato da alcuni studenti che decidono di presentare al preside il video delle sue uscite razziste.

Il preside, suo malgrado, è costretto a deferire il professore alla commissione d’inchiesta, ma prima che possa pronunciare il verdetto, gli viene chiesto di cambiare il suo comportamento e dimostrare di essersi pentito su quanto affermato. Mazard per uscire fuori da questa spiacevole esperienza e dimostrare a tutti di non essere razzista, decide di preparare Neïla a un torneo di retorica che l’università non vince da diversi anni. Solo riuscendo a raggiungere questo obiettivo potrà scrollarsi di dosso l’immagine di misogino razzista.

I metodi tradizionali usati da Mazard non funzionano e Neïla passa il primo turno del torneo solo perché il suo avversario viene squalificato. Il professore comincia a utilizzare su di lei metodi di apprendimento diversi e gara dopo gara la ragazza arriva alla finale. Purtroppo Neïla scopre che il professore ha deciso di prepararla per il torneo perché deve salvare il suo posto e per ripicca decide di non partecipare alla finale. Quando cambia idea, arriva in ritardo e non può gareggiare. A questo punto si precipita davanti al consiglio di facoltà e mettendo in atto tutte le nozioni di Mazard riesce a convincere gli esaminatori che il professore è una risorsa e il suo posto va salvato. Neïla riesce nel suo intento e Mazard non viene licenziato. Qualche anno dopo la ragazza si laurea in giurisprudenza e diventa avvocato.

