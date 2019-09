Queen in Italia, “Rhapsody Tour”/ A Bologna il 24 maggio: biglietti in vendita oggi

Non finirà mai la storia dei Queen, anche senza Freddie Mercury. I due rimasti nella band, Brian May e Roger Taylor, dopo il rifiuto del bassista John Deacon di partecipare a queste reunion, sono pronti ancora una volta a tornare a esibirsi. Proprio l’Italia, che vanta probabilmente il loro maggior numero di fan al mondo, è scelta come prima (e unica) data di apertura del nuovo tour, il “Rhapsody Tour”, nome scelto per sfruttare l’enorme successo del film dello scorso anno vincitore di Oscar, a Bologna all’Unipol Arena il 24 maggio dell’anno prossimo.

BIGLIETTI NOMINALI

Alla voce Adam Lambert ancora una volta che è il loro nuovo cantante da ben dieci anni, dal 2009. A seguire altre sedici date in Europa con un allestimento scenografico rinnovato e una scaletta in cui la band accanto ai grandi classici promette di inserire qualche rarità che da anni non si ascolta dal vivo. I biglietti per il concerto di Bologna sono in vendita da stamattina e sono nominali, pratica inaugurata dal promoter Barley Arts, per evitare la vendita dei bagarini online. In realtà in Italia è stata approvata una legge apposita per i concerti con più di 10mila spettatori, cioè la vendita di biglietti nominali, proprio per combattere il fenomeno del bagarinaggio online.

