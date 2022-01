Quel bellissimo baby sitter/ Su Rai 2 il film con Jayne Eastwood

Quel bellissimo baby sitter, film di Rai 2 diretto Monika Mitchell

Quel bellissimo baby sitter sarà trasmesso oggi, domenica 2 gennaio, su Rai 2 dalle ore 18.55. Il film dura circa un’ora e mezza, con tematiche leggere miste a qualche momento drammatico. Il titolo è tratto da una sceneggiatura allestita da Gregg Rossen, Brian Sawyer e Ari Posner, con musiche di Hal Beckett, scenografia di Justin Wright e costumi di Lux Petrova.

My best friend's Christmas/ Un film basato sul misunderstanding sentimentale

Della regia se n’è occupata Monika Mitchell, che ha acquisito un ruolo di primo piano nel settore grazie a titoli del calibro di Amore infedele, Il Natale di Joy, Un Capodanno da favola e La rovina di mia figlia. Protagonista del film è la nota attrice britannica Nicollette Sheridan, diventata famosa a livello globale grazie al ruolo di Edie Britt nella serie Desperate Housewives. Viene affiancata dall’interprete canadese Dan Payne, visto nelle serie televisive Smallville, Supernatural e Legends of Tomorrow. Il cast viene arricchito dalla presenza di Jayne Eastwood, Genea Charpentier, Lochlyn Munro e Mark Brandon.

The Christmas Flower/ La modella Nicky Whelan protagonista del film su Canale 5

Quel bellissimo baby sitter, la trama del film: una madre single tra lavoro e vita

Quel bellissimo baby sitter si lascia apprezzare da buona parte del pubblico per una trama che non richiede particolare impegno e fatica nella sua comprensione. Protagonista è Cass, una mamma single che deve riuscire a conciliare in maniera ottimale l’attività lavorativa e la vita privata. La donna è anche un’apprezzata avvocatessa, ma ciò mette in difficoltà la crescita dell’adorata figlia. Per rendere la propria situazione un po’ più semplice, non resta altro da fare che chiedere aiuto a una figura esterna. Sceglie così di assumere l’amico di famiglia Matt in qualità di baby sitter. Si tratta di un uomo molto affascinante, al quale Cass fa molta fatica a resistere fin da subito. A poco a poco, Matt inizia a entrare a far parte della vita della donna per ragioni che vanno ben oltre il discorso professionale. Cass si rende conto che manca un elemento essenziale per rendere la sua vita piena fino in fondo, ossia l’amore. Come può sembrare prevedibile, la mamma si innamora del bambinaio e la passione tra i due scoppia all’improvviso.

LEGGI ANCHE:

Amore nel castello di ghiaccio/ Emozioni e sentimenti nel film con la danese Ullerup

© RIPRODUZIONE RISERVATA