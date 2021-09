Quella famiglia è mia/ Streaming del film su Rai 2 con pochi ma interessanti spunti

Quella famiglia è mia è un film per la televisione che ha degli spunti davvero molto interessanti. Offre al pubblico quello che questo va cercando, riuscendo a raccontarsi in maniera intelligente anche se con pochi spunti di crescita. Il film infatti ha un budget decisamente basso e questo lo penalizza sotto diversi punti di vista. Ci troviamo di fronte infatti a un film artefatto, costruito in maniera intelligente ma con tanti difetti a partire dai personaggi che non hanno uno sviluppo vero e proprio lungo il percorso della trama. Quello che delude più di tutto però, in maniera evidente, è la fotografia che non è assolutamente all’altezza delle aspettative. Quella famiglia è mia è l’offerta di Rai 2 stasera, clicca qui per la diretta streaming su RaiPlay.

Al posto tuo/ Streaming del film su Rai 1 che racconta uno scambio di vite

Quella famiglia è mia, curiosità

Michael Feifer è un regista, produttore e sceneggiatore statunitense che ha al suo attivo circa 24 pellicole destinate esclusivamente alla televisione tra cui Quella famiglia è mia. Lyndon Smith è un’attrice americana conosciuta soprattutto per i suoi ruoli nella serie televisiva Parenthood e in quella poliziesca di Tnt Public Morals. Ha recitato anche in CSi e Hawaii Five-0. Abbie Cobb è un’attrice e autrice americana famosa per la sua interpretazione di Emily Bradford in 90210. La sua carriera è molto legata all’attrice Jennie Garth, la nota interprete di Kelly Taylor in Beverly Hills 90210, infatti, rischiava di non ottenere il ruolo nella serie a causa della sua somiglianza con la più famosa attrice. Dopo anni in cui la somiglianza con Jennie Garth le stava stretta, finalmente riesce a trarre vantaggio perché le viene affidato il ruolo dell’attrice nel film televisivo Lifetime, ispirato alla serie di culto. Sean Faris è un attore e modello statunitense che ha preso parte a tante serie televisive quali, Smalville, Life as we know, One tree Hill, the Vampire Diares, Pretty Little Liars.

Julie & Julia/ Streaming del film su La7 con una "sontuosa" Amy Adams

Quella famiglia è mia, film diretto da Michael Feifer

Quella famiglia è mia va in onda oggi, 3 settembre, a partire dalle 21,20 su Rai 2. Diretto da Michael Feifer nel 2019, il thriller è interpretato da Lyndon Smith, Abbie Cobb, Sean Faris, Rolonda Watts. Nonostante si tratti di un film girato per la televisione, e dunque mai arrivato al cinema, rimane un prodotto molto interessante con una costruzione che è tipica del thriller appunto con la suspense che si taglia con la lama del rasoio. Girato in maniera intelligente ha ovviamente gli evidenti limiti che hanno tutti i film girati per il piccolo schermo. Il film è consigliato a chi con poche aspettative si trova di fronte a un qualcosa per passare una serata magari in compagnia.

Il Generale Dalla Chiesa/ Streaming del film su Canale 5 dal forte impatto emotivo

Quella famiglia è mia, la trama

Leggiamo la trama di Quella famiglia è mia. Mira e Todd, sono una bella coppia felice che vive serenamente la propria vita sino a quando al figlio viene diagnosticata una grave malattia. La nuova e tragica realtà, impone ai coniugi una decisione drastica, cioè quella di assumere un’infermiera che sia in grado di accudire il loro piccolo. Purtroppo, però, l’infermiera ben presto assume degli atteggiamenti inquietanti e pericolosi. Infatti, lei si rivela una folle psicopatica, quasi un’angelo della morte che ha un solo obiettivo: prendere il posto di Mira. L’infermiera vuole raggiungere il suo scopo a tutti i costi e Mira inizia a stare male.



© RIPRODUZIONE RISERVATA