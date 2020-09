Quentin Kammermann, compagno Myriam Catania/ Sorpresa al Grande Fratello Vip? Nuova crisi:”Mi manca Jacques”

Il percorso di Myriam Catania al Grande Fratello Vip è stato finora caratterizzato da tanto divertimento ma anche da molti momenti di difficoltà. Più di una volta l’attrice, nella Casa, ha avuto un crollo dovuto alla forte mancanza di suo figlio e del suo compagno. Quentin Kammermann è l’uomo che ha rubato il cuore alla Catania che, prima di lui, è stata sposata a Luca Argentero. È proprio con Quentin che ha avuto un bambino, Jacques, che ha oggi 3 anni. È a lui che vanno tutti i pensieri e gran parte delle lacrime dell’attrice, che mai era stata lontana dal figlio per così tanto tempo. Ed è proprio in virtù di questo momento di grande sconforto che sta vivendo che questa sera, 28 settembre, nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe arrivare per la Catania una sorpresa.

Quentin Kammermann al Grande Fratello Vip per Myriam Catania?

Quentin Kammermann potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e, chissà, portare a Myriam Catania anche una sorpresa da parte di suo figlio Jacques. Questo potrebbe servire all’attrice per placare la malinconia di questi primi giorni lontano dai suoi amori. D’altronde in un’intervista di qualche tempo fa al settimanale Chi, l’attrice ha spiegato il fortissimo legame che la lega al suo compagno così: “Siamo molto simili”, e ancora, “Esuberanti. Fra noi c’è una carica esplosiva”. I due si sono incontrati per la prima volta a Ibiza: “Uscivamo entrambi da relazioni importanti e avevamo bisogno di leggerezza, di vita. Ho scoperto un uomo che sa ascoltarmi. E poi è vitale, simile a me. Lui dice che la prima volta che mi ha visto gli si è fermato il cuore. Per me è stato lo stesso. E sono state farfalle nello stomaco. Seguo l’istinto e vado avanti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA