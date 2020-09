“Quercetina uccide coronavirus”/ Scoperta Cnr: da composto naturale possibile farmaco

Abbiamo già l’arma per sconfiggere il coronavirus e non lo sapevo. Non prima della scoperta del Cnr-Nanotec di Cosenza, che apre nuovi scenari nella battaglia contro Covid-19. La quercetina è un inibitore specifico di Sars-CoV-2. Questa sostanza, un composto di origine naturale, ha un’azione destabilizzante sulla 3CLpro, una delle proteine chiave che permette al patogeno la replicazione. Lo studio, supportato dalla Fundacion hna spagnola, è internazionale e l’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche ha dato un contributo importante. Questa ricerca, pubblicata sull’International Journal of Biological Macromolecules, si inserisce nel filone dello sviluppo dei farmaci antivirali specifici. Il nuovo lavoro, a cui ha lavorato Bruno Rizzuti (autore della parte computazionale dello studio) con un gruppo di ricercatori di Saragozza e Madrid, dimostra che la quercetina blocca l’attività enzimatica di 3CLpro e così risulta letale per il coronavirus. «Già al momento questa molecola è alla pari dei migliori antivirali a disposizione contro il coronavirus, nessuno dei quali è tuttavia approvato come farmaco», ha dichiarato Rizzuti, come riportato dall’AdnKronos.

QUERCETINA, COMPOSTO NATURALE CONTRO CORONAVIRUS

Chiaramente lo sviluppo di un vaccino è fondamentale nella lotta contro Covid-19, ma i farmaci sono comunque necessari per coloro che sono già infetti e non possono essere sottoposti alla vaccinazione. Per questo la scoperta sulla quercetina è importante. Questa sostanza ha diverse proprietà originali che sono interessanti dal punto di vista farmacologico. La si trova in abbondanza in vegetali comuni – come capperi, cipolla rossa e radicchio – e ha proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antiallergiche e antiproliferative. Ma sono note anche le sue proprietà farmacocinetiche. Questa sostanza, spiegano dal Cnr, può essere modificata per sviluppare una molecola di sintesi ancora più potente. «Poiché non può essere brevettata, chiunque può usarla come punto di partenza per nuove ricerche». Olga Abian dell’università di Saragozza, prima autrice dello studio, spiega: «Molti gruppi stanno lavorando su 3CLpro come possibile bersaglio farmacologico, in virtù del fatto che è fortemente conservata in tutti i tipi di coronavirus». Adrian Velazquez-Campoy dell’università di Saragozza, che ha diretto i ricercatori, aggiunge: «La quercetina riduce l’attività enzimatica di 3CLpro grazie al suo effetto destabilizzante sulla proteina».



© RIPRODUZIONE RISERVATA