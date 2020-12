Qui e adesso, Massimo Ranieri/ Diretta e ospiti 25 dicembre: Renato Zero, Al Bano…

QUI E ADESSO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 DICEMBRE

Massimo Ranieri torna in onda la sera di Natale, in prima serata su Raitre, con la terza puntata del suo show Qui e adesso. Dal palcoscenico e dai camerini del Teatro Sistina di Roma, Massimo Ranieri regalerà una serata davvero speciale al proprio pubblico che avrà modo di trascorrere un Natale in compagnia della musica dell’artista napoletano che interpreterà anche alcune delle più belle canzoni del suo repertorio e non solo. Oltre a portare in scena numeri musicali e artistici che rendono “Qui e adesso” uno show bellissimo, Massimo Ranieri, nei camerini del Sistina, incontrerà i suoi ospiti a cui è legato anche da un rapporto d’amicizia. Seduto di fronte ai suoi ospiti, Ranieri darà vita a incontri confidenziali ed intimi donando al proprio pubblico un ritratto insolito di se stesso e degli amici che hanno accettato il suo invito.

QUI E ADESSO: ECCO GLI OSPITI DELLA SERATA

La puntata di Natale di Qui e Adesso sarà davvero ricca di musica, racconti e momenti speciali che renderanno ancora più magica l’atmosfera. Sono tanti gli artisti che si alterneranno sul palco del Teatro Sistina affiancando uno dei più grandi artisti italiani. Accanto a Massimo Ranieri troveremo così Renato Zero, Giovanni Allevi, Al Bano, Rocio Munoz Morales, Adriano Panatta e Marino Bartoletti. A rendere frizzante lo spettacolo sarà un corpo di ballo di giovani che accompagnerà e si esibirà accanto agli artisti ospiti. Nel corso della serata, poi, ci sarà anche spazio per il divertimento con i comici Maria di Biase e The Jackal e il duo musicale Le EbbaneSis, presenze fisse dello show di Massimo Ranieri che continua a portare a casa ottimi ascolti strappando i complimenti del pubblico e della critica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA