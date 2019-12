Quincinetto, frana e chiusura dell’A5/ Torino-Aosta: si viaggia su una carreggiata

Una frana in località Quincinetto, ha indotto le autorità a chiudere l’autostrada A5, quella che da Torino porta ad Aosta. Il maltempo che si è abbattuto in queste ore sulla nostra penisola, ha colpito anche il Piemonte, dove si sono verificati temporali anche violenti. Il movimento di una frana in località Chiappetti di Quincinetto ha quindi fatto scattare l’allerta, e la strada ad alta percorribilità è stata di conseguenza chiusa in via precauzionale. A disporlo è stata la Protezione Civile, e la chiusura riguarda il tratto fra i caselli di Pont-Saint-Martin e di Quincinetto. Per quanto riguarda i mezzi pesanti, invece, l’uscita obbligatoria sarà ad Ivrea. Una decisione che ovviamente avrà enormi ripercussioni sul traffico locale, visto che giunge sotto le festività natalizie, un periodo in cui questa zona è presa storicamente d’assalto da turisti e da coloro che vogliono passare qualche giorno sulla neve a sciare, approfittando delle vacanze e della chiusura delle scuole.

QUINCINETTO, FRANA E CHIUSURA DELL’A5: LA SITUAZIONE SUL RESTO DELLA REGIONE PIEMONTE

L’autostrada è stata comunque riaperta, seppur parzialmente, attorno alle ore 8:30 di stamane, e di conseguenza il traffico sta scorrendo su una carreggiata sola con corsia unica in entrambe le direzioni. La decisione è giunta dopo che la frana è stata attentamente analizzata, e a seguito del livello di allerta sceso al numero due. Resta comunque l’allerta meteo in tutta la regione Piemonte, a cominciare dalla zona del novarese, dove, come ricorda Fanpage, sono esondati numerosi fiumi minori come ad esempio il Grua e il Sizzone. Allagamenti invece nei comuni di Gozzano, Bolzano Novarese e Fontaneto d’Agogna, dove sono caduti anche degli alberi e dove si sono verificati degli smottamenti. La situazione potrebbe rimanere così per tutta la giornata, visto che è attesa pioggia abbondante nelle prossime ore su tutto il territorio.

