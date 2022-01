Quirinale chi sono 1008 Grandi Elettori/ Nomi parlamentari, delegati, senatori a vita

GRANDI ELETTORI QUIRINALE: QUANTI SONO E CHE RUOLO HANNO

La partita del Quirinale viene “giocata” dai 1009 protagonisti, i cosiddetti “grandi elettori” che compongono la “squadra” al completo per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Come scandisce la Costituzione, si tratta dei delegati chiamati ad esprimere il proprio voto per nominare a maggioranza il nuovo Capo dello Stato.

Il numero – variabile – in queste Elezioni 2022 si ferma a quota 1008 e comprende: 630 deputati, 321 senatori (tra cui i 7 senatori a vita), 58 delegati (3 per ogni Regione, 1 solo per la Valle d’Aosta). Nel caso dei delegati inviati dalle Regioni, di prassi si tratta del Governatore, di un esponente della maggioranza e di uno dell’opposizione (di norma il capogruppo del principale partito avversario). Va ricordato che nelle prime tre votazioni per il Quirinale (a partire dal 24 gennaio) per eleggere il Presidente della Repubblica occorrono i due terzi dell’assemblea, dunque 673 voti sui 1009 totali; dalla quarta in poi, invece, serve la semplice maggioranza assoluta (la metà più 1), dunque 505 voti. Determinanti come sempre saranno gli accordi e le “trame” tra i vari singoli gruppi politici in Parlamento, specie visto che nessuna grande coalizione da sola ha i numeri per poter raggiungere la maggioranza agognata, neanche quando il tetto del quorum si abbassa.

LA ‘MAPPA: CHI SONO I 1009 GRANDI ELETTORI DI TUTTI I PARTITI

Ecco qui di seguito la mappa completa con la suddivisione di tutti i gruppi con rappresentanza in Parlamento e con i vari schieramenti ai “nastri di partenza” del voto sul nuovo Presidente della Repubblica.

Centrodestra: 451

Lega 212: 64 senatori, 133 deputati, 15 delegati Regioni

Forza Italia-Udc 139: 21 senatori, 37 deputati, 5 delegati

FdI 63: 21 senatori, 37 deputati, 5 delegati

Coraggio Italia-Idea-Cambiamo 32: 9 senatori, 22 deputati, 1 delegato

Noi con l’Italia: 5 deputati

Centrosinistra: 407

M5s 236: 74 senatori, 158 deputati, 4 delegati Regioni

Pd 154: 39 senatori, 95 deputati, 20 delegati

LeU 18: 6 senatori, 12 deputati

Centro: 57

Italia Viva 44: 15 senatori, 29 deputati

Maie 2: 1 senatore, 1 deputato

Azione-+Europa 5: 2 senatori, 3 deputati

Ex M5s: 65

Alternativa 18: 2 senatori, 16 deputati

Gruppo Misto 47: 24 senatori, 23 deputati

Minoranze linguistiche 10: 4 senatori, 4 deputati, 2 delegati

Altri senatori 4: Gianclaudio Bressa e Pier Ferdinando Casini (Gruppo Autonomie), Leonardo Grimani (ex Iv), Rosellina Sbrana (ex Lega)

Altri deputati 7: Giusi Bartolozzi, Stefano Benigni e Claudio Pedrazzini (ex Fi), Michela Rostan e Rossella Muroni (ex Leu), Fausto Longo (eletto all’Estero con Pd), Alessandro Fusacchia (ex Più Europa)

Senatori a vita 6: Giorgio Napolitano, Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano,Carlo Rubbia, Liliana Segre

QUIRINALE, I 58 DELEGATI REGIONALI: ELECO DI TUTTI I NOMI

Nei 1009 grandi elettori un peso specifico importante lo daranno i 58 delegati regionali in quanto, vista la situazione delle varie giunte al governo nei territori, sposta l’ago della bilancia a vantaggio del Centrodestra per la prima volta dopo decenni per la corsa al Quirinale. La suddivisione per partiti dei 58 delegati vede la situazione seguente: 20 Pd, 14 Lega, 8 FI, 5 FdI, 4 M5s, 2 Udc, 1 per Coraggio Italia, Diventerà Bellissima, Partito Sardo d’Azione, Sudtiroler Vollspartei, Union Valdotaine. Ecco qui di seguito invece l’elenco completo con tutti i nomi dei delegati provenienti dalle Regioni:

Abruzzo: Marsilio (FdI), Sospiri (FI), Marcozzi (M5s)

Basilicata: Bardi e Cicale (FI), Cifarelli (Pd)

Calabria: Occhiuto (FI), Mancuso (Lega), Irto (Pd)

Campania: De Luca e Oliviero (Pd), Patriarca (FI)

Emilia Romagna: Bonaccini e Petitti (Pd), Rancan (Lega)

Friuli Venezia Giulia: Fedriga (Lega), Zanin (FI), Bolzonello (Pd)

Lazio: Zingaretti, Vincenzi (Pd), Ghera (FdI)

Liguria: Toti (Cambiamo), Medusei (Lega), Rossetti (Pd)

Lombardia: Fontana, Fermi (Lega), Violi (M5s)

Marche: Acquaroli (FdI), Latini (Udc), Mangialardi (Pd)

Molise: Toma (FI), Micone (Udc), Greco (M5s)

Piemonte: Cirio (Fi), Allasia (Lega), Ravetti (Pd)

Puglia: Emiliano e Capone (Pd), De Leonardis (FdI)

Sardegna: Solinas (PSd’Az), Pais (Lega), Ganau (Pd)

Sicilia: Musumeci (Db), Miccicchè (FI), Di Paola (M5s)

Toscana: Giani e Mazzeo (Pd), Landi (Lega)

Trentino Alto Adige: Fugatti (Lega), Noggler (Svp), Ferrari (Pd)

Umbria: Tesei (Lega), Squarta (FdI), Paparelli (Pd)

Valle d’Aosta: Lavevaz (Uv)

Veneto: Zaia, Ciambetti (Lega), Possamai (Pd)

