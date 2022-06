Quotazione oro/ Prezzo al grammo e all’oncia oggi 13 giugno 2022

Il crollo del Bitcoin ha prodotto automaticamente un rialzo nella quotazione di mercato dell’oro che a partire dalle ore 13 del 10 giugno 2022 è salito dal minimo di 1731,3 , resistenza che non riusciva a superare fino a massimo del 13 giugno di 1785,80 euro alle ore 2 del mattino. L’incremento di oltre 55 euro ha prodotto poi un ritracciamento fino a quota 1751, ma possiamo dire che l’oro ha sostanzialmente ripreso ad allargare la forbice delle oscillazioni.

Quotazione oro: trend periodico

Attualmente sul grafico di medio termine si danno delle indicazioni rialziste ed infatti su timeframe orario l’oro risulta essere in una fase di iper-venduto che può soltanto creare un rialzo anche se non significativa nei prossimi giorni. Tuttavia non possiamo sapere se la fase rialzista durerà a lungo, poiché sul grafico giornaliero l’oro attentato di ritracciare ma ancora non è riuscito ad invertire il trend ribassista che risulta essere cominciato alla 8 marzo scorso, dopo una risalita strutturata nel mercato spot dell’Euro e del dollaro che ha portato il gold a toccare il massimo storico di 1902 euro per poi ritracciare immediatamente il 29 marzo fino al minimo di 1698 per poi recuperare a 1848 euro e il 18 aprile 2022. Da allora la correzione di prezzo al ribasso del gold si è fatta sentire.

Quotazione oro: prezzo al grammo e all’oncia

Negli ultimi giorni il prezzo dell’oro è incrementato di molto il suo valore pur essendo nuovamente crollato nelle ultime ore. Si tratta tuttavia di una reazione correttiva necessaria dopo un periodo ribassista che ha portato il metallo prezioso e raggiungere il massimo giornaliero di 57,72 euro, il prezzo attuale dell’oro è di 56,34 mentre il minimo si fissa a 56,05 euro al grammo.

La diminuzione giornaliera è stata di 1,17 è pari a una diminuzione del 2,03%.

