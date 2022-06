Quotazione oro/ Prezzo al grammo e all’oncia oggi 14 giugno 2022

La giornata riguardo la quotazione dell’oro è cominciata partendo dal minimo dopo il massimo raggiunto alle 2 di notte del 13 giugno quando il gold ha toccato quota 1789 euro, immediatamente è precipitato fino a raggiungere alla mezzanotte del 14 giugno il minimo di 1738 e dunque perdendo quanto aveva recuperato. A nulla è servito il rialzo fino a 1754 euro, perché immediatamente dopo, con una violenza ancor più strutturata, l’oro è arrivato nuovamente a toccare i 1737 euro e sta nuovamente ridisegnando i minimi giornalieri.

Criptovalute/ Bitcoin crolla e non riparte, oggi fermo sopra i 21 mila euro

Quotazione oro: trend periodico

Sappiamo che l’oro è un bene rifugio che nelle situazioni di incertezza economica tende ad aumentare e sicuramente il balzo dello spread che ha toccato quota 243 punti base, sia nella giornata di oggi che nella giornata di ieri a 241 punti, non fa ben sperare. È in crisi tutta l’eurozona e la BCE sta cercando di capire in che modo creare uno scudo anti-spread, mentre Mario Draghi si reca ad Israele da una parte per tentare di instaurare un tavolo di trattative e dall’altro per proseguire le sanzioni cercando di acquisire nuovi accordi sul gas.

Spread Btp Bund/ Oggi il differenziale chiude in rialzo a 237,11 punti base

In questa fase il metallo prezioso ha tentato di risalire la china evitando dunque il drammatico crollo su cui tutti gli analisti avevano scommesso.

Infatti dopo aver toccato i massimi l’8 marzo arrivando addirittura a 1902 euro l’oncia, l’oro è crollato immediatamente per poi toccare un nuovo massimo decrescente il 18 aprile a quota 1843 euro l’oncia.

Quotazione oro: performance giornaliera

Per qualcuno l’oro potrebbe invece precipitare fino a $1600 non appena rotti e $1700. Sarà vero? Intanto nella giornata di oggi l’oro ha perso immediatamente quanto aveva recuperato proprio nella giornata di ieri e potrebbe anche significare che gli investitori stanno tentando di risalire la china, ma l’impegno è troppo debole infatti anche oggi siamo scesi sotto i 56 euro al grammo. Il prezzo attuale dell’oro al grammo è 55,89 euro, mentre il massimo giornaliero è di 56,48 ed il minimo è di 55,81 euro. La performance giornaliera dimostra una perdita di -0,19 euro, pari a meno 0,34 %.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022/ Chiusura a -0,32%

© RIPRODUZIONE RISERVATA