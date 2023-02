R. Kelly sconterà un altro anno di carcere/ Condannato per pornografia infantile

R. Kelly sconterà solo un altro anno di carcere

R. Kelly, cantautore e produttore statunitense, è stato condannato giovedì a Chicago ad altri 20 anni di prigione che si dovrebbero aggiungere ai 30 anni che sta scontando per una pena federale separata a New York. La pena aggiuntiva deriva da un verdetto emesso lo scorso settembre in un’aula di tribunale federale dell’Illinois, che lo ha dichiarato colpevole di pornografia infantile ai danni di tre vittime, tra cui la sua figlioccia di 14 anni, Jane. Jennifer Bonjean, avvocato del cantautore, aveva chiesto al giudice distrettuale degli Stati Uniti Harry Leinenweber una condanna a 10 anni da scontare in concomitanza con la sentenza di New York.

Il 56enne Kelly dovrebbe attualmente scontare la pena fino alla fine degli anni al 2080. Secondo CBS Chicago, però, Leinenweber ha condannato Kelly a 240 mesi in totale ma 228 di quei mesi devono essere scontati in concomitanza con la sua condanna federale a New York. Dunque il produttore sconterà solo un altro anno per le accuse federali dell’Illinois. Come riporta il Chicago Sun-Times, che era in aula appartenendo al Chicago Public Media, un avvocato della figlioccia ha letto una sua dichiarazione che diceva: “Robert mi ha distrutto. Ho bisogno che rimanga in prigione finché la legge lo consentirà”.

I PM avevano chiesto 25 anni

La scorsa settimana, i pubblici ministeri avevano chiesto che R. Kelly fosse condannato a 25 anni di carcere sulla base della condanna federale dell’Illinois. La richiesta prevedeva inoltre che la pena venisse scontata solo dopo la conclusione della sua attuale pena detentiva di 30 anni a New York, alla quale è stato condannato per racket e traffico sessuale. Alcune delle accuse nel processo federale dell’Illinois erano legate a un processo per pornografia infantile del 2008 a Chicago, in cui il produttore musicale era stato assolto.

Nel processo dello scorso anno in Illinois, come spiega la CNN, la giuria ha ritenuto Kelly innocente di altre sette accuse, tra cui quella di aver ostacolato la giustizia nel processo per pedopornografia del 2008 o di aver adescato altre due vittime. Il mese scorso, Kim Foxx, l’avvocato dello stato per la Contea di Cook, Illinois, ha ritirato le accuse separate di abusi sessuali del suo ufficio contro Kelly, spiegando la scelta con la giustificazione che l’ex star probabilmente sconterà già “ampie condanne” in prigione. Tuttavia, Kelly deve ancora affrontare accuse penali separate in Minnesota per aver adescato un minore nel 2001.

