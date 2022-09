R. Kelly condannato per reati sessuali sui minori/ Rischia da 10 a 90 anni di galera

Il cantante americano R&B, R. Kelly, è stato giudicato colpevole per l’accusa di reati sessuali sui minori. Una giuria di Chicago, come si legge sul noto portale americano TMZ, ha giudicato l’artista colpevole per tre capi d’imputazione ai danni dei minori, assolvendolo per una quarta accusa. Nel dettaglio R. Kelly è stato condannato per pedopornografia, ma anche per adescamento di minori a scopo sessuale. La star a stelle e strisce è stata invece assolta dall’accusa di aver cospirato con l’obiettivo di ostacolare il corso della giustizia in merito ad un processo del 2008. Per R. Kelly, ricorda Tmz, si tratta di una nuova condanna dopo quella del 2021 a 30 anni, con l’accusa di crimine organizzato a traffico sessuale, di conseguenza la pena per il 55enne rischia di allungarsi ulteriormente.

PAUSINI NON CANTA BELLA CIAO/ "Brava Laura, chi s'indigna non sa cos'è la Resistenza"

A suo carico vi erano diverse accuse di pedopornografia e abusi sessuali, e il procuratore degli Stati Uniti John Lausch, ha affermato che la condanna sarà fra i 10 e i 90 anni di galera. In totale R. Kelly è stato giudicato colpevole di sei delle 13 accuse a lui rivolte, ma non come detto sopra di cospirazione, dopo che lo stesso era stato accusato di aver nascosto delle prove video e di aver minacciato testimoni in merito al noto processo di 14 anni fa.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 14 settembre (237/2022)

R. KELLY CONDANNATO PER REATI SESSUALI SUI MINORI: L’ACCUSA DELLA VITTIMA ALL’EPOCA 15ENNE

Nei fatti, la presunta vittima di R. Kelly, ha puntato il dito nei confronti dell’artista R&B, spiegando di aver fatto ses*o con lui quando aveva appena 15 anni, ed era solo minorenne; il cantante avrebbe inoltre filmato i suoi incontri sessuali con le sue giovanissime vittime. Ovviamente l’artista si è sempre dichiarato innocente, e nel corso del processo il suo avvocato, Jennifer Bonjean, ha dichiarato di come il suo assistito fosse tutt’altro che perfetto, ma comunque escluso dalla vicenda.

Estrazioni Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi 14 settembre 2022: le cinquine

Da segnalare, nel corso del processo delle scorse ore, anche il malore di un giurato, che ha provocato un po’ di trambusto: l’uomo ha subito un attacco di panico ed è stato in seguito sostituito. R. Kelly sarà condannato in un secondo momento: nelle prossime settimane scopriremo a quanti anni di carcere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA