Rabiot al Manchester United?/ Calciomercato news, la Juventus è pronta per Paredes

In questa finestra di calciomercato estivo sembra destinato a concretizzarsi il passaggio di Adrien Rabiot al Manchester United dopo cinque stagioni con la Juventus. Secondo quanto rivelato dall’esperto giornalista Fabrizio Romano tramite il suo account su Twitter, i bianconeri avrebbero già raggiunto l’intesa con i Red Devils per chiudere l’operazione intorno ai 17/18 milioni di euro ma rimane da convincere il calciatore insieme con il suo entourage.

Il direttore sportivo degli inglesi ha incontrato la madre-agente Veronique Rabiot lo scorso venerdì per cominciare a imbastire la trattativa per appunto portare il centrocampista francese allo United. Lo scoglio principale per il buon esito di questa operazione potrebbe essere rappresentato dalla mancata partecipazione alla Champions League dei britannici, che stanno inoltre vivendo un periodo decisamente negativo dopo aver perso le prime due gare in campionato, l’ultima addirittura per 4 a 0 in casa del Brentford.

Una volta raggiunta l’intesa per il trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United, allora la Juventus si concentrerà per aggiungere un altro elemento al proprio centrocampo in questa sessione estiva di calciomercato. Rimasti privi dell’infortunato Paul Pogba, appena tornato a Torino a parametro zero proprio dallo United, i bianconeri stanno puntando ad ottenere Leandro Paredes dal Paris Saint-Germain sebbene i parigini potrebbero non essere così disposti a lasciar partire l’argentino.

