Rachele Baccan, chi è la figlia di Andrea Pucci/ Diventò famosa con gag memorabile in uno spettacolo

Se nomini il nome della figlia Rachele in sua presenza, gli si illuminano gli occhi. Cuore di padre, cuore di Andrea Pucci che dietro la facciata di comico nasconde (ma non troppo) l’amore per la sua piccola grande donna Rachele Baccan, oggi maggiorenne. La giovane è diventata famosa grazie al papà, che la coinvolse in uno dei suoi spettacoli con una dedica memorabile. Memorabile come la gag che la stessa Rachele organizzò a danno del padre, con la complicità delle Iene. Un dolce scherzo che alla fine non ha fatto altro che mettere in evidenza un legame unico ed un’alchimia speciale tra papà e figlia.

“Tu sei la mia bambina, lo sarai sempre. Alcuni mi dicono che hai il colore dei miei occhi, la forma delle mie mani e dei miei piedi. Insomma della mamma non hai preso proprio un ca**o”, disse durante uno dei suoi spettacoli Andrea Pucci, strappando risate, applausi e un briciolo di commozione.

Rachele, la figlia di Andrea Pucci è la sua prima fan: storia di un legame speciale

Quel che non tutti sanno, forse, è questo: la figlia Rachele è nata dal primo matrimonio di Andrea Pucci. Di quella storia d’amore non si hanno moltissime informazioni, perché il comico e la figlia hanno preferito tenere bocca cucita sulle questioni personali e di famiglia. Quel che emerge in modo molto chiaro e genuino è l’ottimo rapporto costruito da Rachele con il padre, che ha parlato più volte di lei durante i suoi spettacolo teatrali, dedicandole parole al miele e mostrando un attaccamento fuori dal comune.

Non a caso, Rachele, è la prima fan del padre e non si perde uno spettacolo. E’ la soddisfazione più grande per papà Andrea Pucci, che in fondo rivolge sempre il suo sguardo tra le prime file, per incrociarlo con quella della ormai grande Rachele.











