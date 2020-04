Rachele Baccan, figlia Andrea Pucci/ Video, ecco come è diventata famosa

Rachele Baccan è riuscita a conquistare i fan del padre Andrea Pucci anche grazie allo scherzo organizzato da Le Iene. Il noto programma Mediaset infatti ha coinvolto l’unica figlia del comico, con la complicità della madre della ragazzina, perchè rispondesse alla lettera che Pucci le ha scritto in occasione di uno dei suoi recenti show. Anche se la modalità scelta dagli inviati riguardava un’Escape Room in cui padre e figlia hanno dovuto risolvere degli enigmi per poter uscire. Clicca qui per guardare il video di Rachele Baccan e Andrea Pucci. Oggi, domenica 12 aprile 2020, Andrea Pucci sarà al centro della prima serata di Italia 1, che manderà in onda il suo show In… tolleranza zero. Non ci sarà Rachele, ormai quindicenne, ma non occorre andare troppo lontano per scoprire cosa pensa il papà sul suo conto. Durante lo spettacolo 101% Pucci, il comico infatti ha parlato a lungo della figlia: “A 51 anni sono diventato papà di una bambina che amo più della mia vita. […] Il mio di papà non ce l’ho più da 11 anni e chissà quante volte e quante cose avrebbe voluto dirmi […] e ora che sono più maturo, quante volte vorrei sentire mia figlia chiamare ‘nonno'”. Deciso a non trasmettere questa eredità a Rachele, Pucci ha deciso di scriverle una lettera, fra il serio e il faceto: “Non credevo che si potesse amare una persona in questo modo. Tu sei la mia bambina, lo sarai sempre. Alcuni mi dicono che hai il colore dei miei occhi, la forma delle mie mani e dei miei piedi. Insomma della mamma non hai preso proprio un ca**o”.

Rachele Baccan, figlia Andrea Pucci: ma l’ex moglie..

Non sappiamo nulla dell’ex moglie di Andrea Pucci, tranne che i due si sono separati ormai oltre 10 anni fa e che hanno dato alla luce la figlia Rachele Baccan. Quello della moglie rimane però uno dei leit motiv del noto comico: nei suoi show parla spesso di come si ritrovi in situazioni imbarazzati proprio a causa della compagna di vita. I due però hanno buoni rapporti anche oggi, tanto che in un’intervista a Panorama, parlando del suo The Big Show e in particolare del momento Send to All, il comico ha rivelato che non avrebbe problemi a consegnare il proprio telefonino a qualcun altro. “Al massimo troverebbero foto di mia figlia, della mia compagna, di mia moglie e ovviamente dell’Inter”, ha rivelato. In un live di dieci anni fa, Vita di coppia!, Pucci ha invece rivelato di aver vissuto dei momenti assurdi con l’ex moglie. “Da quanto convivo mi sono accorto dei piccoli prodotti per la casa e di come sia cambiata la mia tutela“, dice, “ero in doccia e non avevo lo shampoo. ‘Amore, mi presti il tuo shampoo?’. ‘Ma sei cretino? Non sai che uso quello con i microgranuli radioattivi indiamantati dalla Valchiria, per la ricrescita naturale del bulbo'”.



