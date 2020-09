Rachele Mussolini “Leali? Parlare di mio nonno è tabù”/ “Non è stato solo il…”

Fausto Leali è finito al centro della bufera per aver parlato di Benito Mussolini durante le prime ore di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5. Il cantante, durante una chiacchierata con gli altri concorrenti, ha detto: “Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini”. Frasi che hanno scatenato la dura reazione del web che si è scagliato contro il cantante chiedendone anche la squalifica. Ora, sull’argomento, si è espressa anche la nipote di Benito Mussolini, Rachele, sorella di Alessandra nonché consigliere comunale a Roma. “Leali è stato impreciso sulle cose buone fatte da mio nonno, perché certamente non c’erano le pensioni. Ma anche se fosse stato puntuale e avesse argomentato bene, sarebbe stato criticato ugualmente perché su mio nonno e in generale sul mio cognome c’è un tabù”, ha detto ai microfoni dell’AdnKronos.

RACHELE MUSSOLINI: “MIO NONNO NON E’ STATO SOLO IL MOSTRO CHE E’ STATO DIPINTO”

Rachele Mussolini parla di quello che il nonno ha fatto per l’Italia e, sulle frasi pronunciate da Leali, fa delle piccole precisazioni. “Lui è stato approssimativo, ma mio nonno non è stato solo il mostro che è stato dipinto, ci sono stante anche cose buone fatte, a partire dalle molte infrastrutture realizzate in quel periodo. Io sono sempre stata molto critica nei confronti degli errori del regime, ho sempre condannato la promulgazione delle leggi razziali, ma oggi sembra che tutti i mali vengano dal fascismo”, aggiunge ancora la nipote del duce. L’argomento sarà affrontato anche in diretta tv da Alfonso Signorini nel corso della secondo puntata del Grande Fratello Vip 5?



