Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli presto genitori/ Annuncio e foto: “Mamma e babbo ti aspettano!”

Rachele Risaliti è incinta: primo figlio dal calciatore Gaetano Castrovilli

La ex Miss Italia, Rachele Risaliti è incinta. Parliamo della moglie del calciatore della nazionale e centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, che ha annunciato pubblicamente la sua dolce attesa.

Rachele e Gaetano hanno annunciato che diventeranno presto genitori attraverso un post su Instagram in cui mostrano una ecografia: “Quando sognavo da bambina il papà dei miei figli lo immagino proprio come te, lo sai? In un periodo così delicato, il nostro cuore scoppia di gioia e amore. Mamma e babbo ti aspettano, non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte”. Tanti i messaggi di congratulazioni dai parte dei fan della coppia: “Sarete due genitori unici gli zii e Eva ti aspettano amore nostro, ti ameremo incondizionatamente”. “Un lampo di luce in giorni bui, che stanno segnando il vostro addio a Firenze che faccio fatica enorme ad accettare. Tanti auguri!”

Gaetano Castrovilli, l’annuncio della gravidanza e il mancato trasferimento al Bournemouth

Ricordiamo proprio Gaetano Castrovilli nelle ultime ore è finito nel mirino dei media per la notizia dello sfumato passaggio del calciatore al Bournemouth, saltato perché non ha superato le visite mediche. Questo il comunicato dei viola: “Si comunica che il giocatore Gaetano Castrovilli, sottoposto ieri a visite mediche propedeutiche alla finalizzazione del contratto d’acquisto da parte del Bournemouth, farà rientro in Italia, poiché i risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei”. “Il calciatore rientrerà in Italia per tornare a disposizione della Fiorentina, avendo superato in Italia tutte le visite mediche per lo svolgimento dell’attività agonistica”.

