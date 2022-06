Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli si sono sposati/ Il matrimonio un anno dopo…

Matrimonio Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli

Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi. L’ex Miss Italia e il calciatore della fiorentina sono diventati ufficialmente marito e moglie un anno dopo la fatidica proposta arrivata poco dopo la vittoria della Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini agli Europei. Insieme dal 2019, Rachele che il pubblico ha conosciuto come la vincitrice di Miss Italia nel 2016 e Gaetano Castrovilli, travolti da un grande amore, pur essendo entrambi giovanissimi, hanno deciso di convolare a giuste nozze.

Rachele, per pronunciare il fatidico sì, ha scelto d’indossare un abito bianco, principesco che ha esaltato la sua bellezza. Con i capelli raccolti e un lungo velo, Rachele è diventata la moglie del calciatore che ha scelto un completo elegantissimo per il grande giorno.

Matrimonio Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli: Enzo Miccio organizza tutto

E’ stata una vera e grande festa d’amore quella che gli sposi Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli hanno offerto ai propri ospiti. Tutto è stato organizzato da Enzo Miccio che, nel condividere una foto con gli sposi sul proprio profilo Instagram, ha scritto: “La vita ti riserva sempre qualcosa di speciale… quando conobbi Rachele la prima volta ero nella giuria alle pre-selezioni di Miss Italia e quell’anno lei vinse il titolo. Dolcezza e occhi come il mare, riservatezza e quel pizzico di timidezza, mi piacque subito. Dopo qualche anno ci siamo rivisti insieme a Gaetano, e mi hanno raccontato la loro incredibile storia d’amore! Potevo non accompagnarli per mano nel loro giorno più bello? Auguri ragazzi miei, siete nel mio cuore”.

“Marito e moglie, per sempre, Firenze e la nostra storia d’amore”, sono le parole scelte da Rachele per condividere, sul proprio profilo Instagram, alcune foto del matrimonio.

