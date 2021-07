Rachele Risaliti, Gaetano Castrovilli proposta matrimonio alla fidanzata/ La reazione

E dopo i matrimoni di Bernardeschi, Verratti, Sensi e la proposta di Gianmarco Tamberi, tocca a Gaetano Castrovilli inginocchiarsi davanti alla sua amata Rachele Risaliti, ex Miss Italia 2016, per farle una romanticissima proposta di matrimonio. Solo ieri tramite i profili social, i due, insieme da circa due anni (festeggeranno a ottobre) infatti hanno comunicato la loro intenzione di convolare presto a nozze: è stata la stessa fidanzata del giocatore della Fiorentina a pubblicare un video che riassumeva la romanticissima posposta di matrimonio fattale dallo stesso Castrovilli, appena tornato a casa dopo l’esperienza con la nazionale di Mancini agli Europei. Un momento speciale, occorso lo scorso 16 luglio 2021, e organizzato dallo stesso giocatore della viola su una terrazza con vista sul Duomo di Firenze, dove campeggiava la scritta, fatta da centinaia di rose rosse “Marry Me”: la risposta di Rachele Risaliti? Ovviamente Si.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ In campo anche la Folgore, diretta gol live score

RCHELE RISALITI E GAETANO CASTROVILLI PRESTO SPOSI: LA ROMANTICA PROPOSTA

Davvero una romanticissima proposta di matrimonio della fatta da Gaetano Castrovilli alla fidanzata Rachele Risaliti, solo pochi giorni fa su una terrazza con vista sul duomo di Firenze. Il giocatore della nazionale come della Fiorentina ha programma tutto nei minimi dettagli per sorprendere la fidanzata: la romantica scritta fatta con rose rosse, la cena e ovviamente un bellissimo anello solitario, a consolidare la loro unione. Il tutto documentato da foto e video pubblicati dai due solo qualche ora fa sui rispettivi profili Instagram, a cui pure amici e fan hanno immediatamente reagito con frasi di auguri e sentite congratulazioni.

Calciomercato Roma / Il ds Pinto conferma l'arrivo di Matias Vina

VIDEO LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI CASTROVILLI A RACHELE

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachele Risaliti (@rachele_risaliti)

LEGGI ANCHE:

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Uno sguardo al prossimo turno, diretta gol live score

© RIPRODUZIONE RISERVATA