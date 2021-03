Rachele Risaliti “Sogno Ballando con le stelle”/ “Oggi gioielli e un film top secret”

Che fine ha fatto Rachele Risaliti? La bellissima Miss Italia 2016 non ha detto addio al mondo dello spettacolo e della Tv. Ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, ha chiarito perché l’abbiamo vista poco sul piccolo schermo negli ultimi tempi: “A me piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo, il problema è che molto spesso non mi sento rappresentata dalla televisione oggi, mentre altre volte magari fai un casting e non ti chiamano.”

La Risaliti ha però annunciato: “Un sogno che ho da tanto tempo ad esempio è quello di partecipare a Ballando con le stelle, quindi in realtà non ho abbandonato il mondo dello spettacolo, vorrei coniugare entrambi i due mondi.” Infatti ha poi ammesso di avere importanti progetti in corso: “Sto studiando recitazione e presto girerò una parte in un piccolo film ma posso dire poco!”.

Rachele Risaliti, il nuovo progetto: “Un mio brand di gioielli”

Rachele Risaliti ha appena realizzato un sogno: quello di creare un suo brand di gioielli. In diretta radio, Rachele ha raccontato nei dettagli com’è nato, e per di più in un momento storicamente così difficile, questo progetto: “È partita da poco questa linea di gioielli che si chiama ‘RS’. Era un sogno nel cassetto realizzare un mio brand, ne sono felicissima e spero che possa andare per il meglio, anche perché non è un mondo facile per tutti. Io sono fiduciosa, speranzosa e spero di realizzare tutti i miei sogni e obiettivi.” Un progetto che nasce dagli studi che la Risaliti ha fatto: “Io mi sono laureata al Polimoda. Fortunatamente ho potuto conoscere Stefania, la mia socia, che viene da una famiglia di orafi di Firenze molto famosa ed è proprio grazie a lei che ho avuto il coraggio di intraprendere questa avventura. Abbiamo unito le forze e abbiamo realizzato questo progetto, è stato molto faticoso.”



