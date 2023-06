Rachele Rosi, chi è la nuova fidanzata di Biondo di Amici/ Lui la presenta sui social, poi la stoccata all’ex

Rachele Rosi è la nuova fidanzata di Biondo di Amici: la conferma in un video

Simone Baldasseroni, in arte Biondo, è stato uno dei protagonisti più amati delle ultime edizioni di Amici. Il cantante è stato spesso al centro dell’attenzione non solo per la musica ma anche per i suoi amori. Proprio di recente ha fatto impazzire i fan un video un cui si mostra al fianco della sua nuova fidanzata. Lei è la TikToker Rachele Rosi, che si è mostrata proprio al fianco dell’ex volto di Amici, confermando la loro relazione.

Una storia d’amore che arriva dopo le voci di una frequentazione tra Biondo e la tiktoker Natalia Sofia Molteni, a cui sembra però essere destinata la frecciatina che proprio la nuova fiamma del cantante ha lanciato nel video in cui si mostra al suo fianco.

Rachele Rosi, nuova fidanzata di Biondo, lancia una stoccata alla sua ex

Rachele Rosi, attuale fidanzata di Simone, ha infatti pubblicato un video scrivendo “cromaticamente perfetti”, frase che Natalia aveva dedicato a Biondo qualche tempo prima. Un gesto che non è rimasto inosservato ai fan del cantante e che è arrivato in poco tempo alla destinataria della stoccata. Natalia ha infatti replicato pochi minuti dopo così: “Il mondo continua ad essere un bel posto finché ci sarà qualcuno ossessionato da me”. Ci sarà un’ulteriore replica?

Intanto, come fa notare Giuseppeporro.it, “Fonti certe assicurano che i due, in realtà, son fidanzati da diverso tempo, da ben prima della frequentazione del cantante con Natalia.” Notizia che aprirebbe dunque un nuovo scenario sulla vicenda che riguarda l’ex di Amici.

