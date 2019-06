Radio Radicale salva, Governo si spacca/ Lega vota col Pd: Di Maio “è gravissimo”

Dopo discussioni durate mesi e dopo diversi appelli lanciati dalla società civile fino ad alcuni settori della politica, Radio Radicale è salva (per il momento): è passato in Commissioni congiunte Bilancio e Finanze alla Camera l’emendamento del Pd che prevede per la Radio fondata dal Partito Radicale nuovi fondi da 3 milioni di euro per il 2019. Non si tratta di un salvataggio perenne ma più che altro di uno slittamento in attesa di un migliore accordo politico sul destino della radio che trasmette tutte le sedie del Parlamento italiano: il testo è stato riformulato su richiesta della Lega ma la viceministro Laura Castelli, M5s, aveva negato il parere del Movimento. Così il Carroccio ha votato con l’opposizione e ha permesso l’attuale salvataggio dell’emittente che rischiava la chiusura non avendo altre modalità di recupero fondi (non v’è pubblicità su Radio Radicale, sopravvive solo con i fondi statali). Silvia Fregolent, capogruppo Pd in Commissione Finanze, attacca «La Lega vota con le opposizioni per salvare la radio, mentre i 5 stelle votano contro seguendo le indicazioni di parere contrario del viceministro Laura Castelli».

IRA DI MAIO CONTRO LA LEGA: “DOVRETE RISPONDERNE”

È assai prevedibile l’ira del Movimento 5 Stelle che vede nell’atteggiamento della Lega un modo per voler rompere gli argini del Governo in un momento assai delicato come quello che l’esecutivo Conte sta passando per i dossier ben più importanti di Flat Tax e procedura d’infrazione Ue da evitare a tutti i costi. «Su Radio Radicale la soluzione più equa era di finanziare la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, fino a una spesa massima di 1 milione di euro nel triennio. L’emendamento proposto dalle opposizioni ha disposto invece di erogare altri 3 milioni di euro nel solo 2019 ad una radio che ne riceverà già 9 quest’anno. Una scelta a cui hanno aderito tutti i partiti, Lega compresa, e che ci ha trovato fortemente contrari», attaccano i deputati M5s in una nota. Chi però entra ancora più a gamba tesa è il leader Di Maio che alza i toni anche se concludo che comunque il Governo rimarrà in piedi dopo questo scontro: «Secondo noi è una cosa gravissima, di cui anche la Lega dovrà rispondere davanti ai cittadini. Sono franco: dovrà spiegare perché ha appoggiato questa indecente proposta del Pd! Dopo di che si va avanti, perché siamo persone serie». Per Di Maio, Radio Radicale è una radio privata che ospita «giornalisti con stipendi da capogiro di anche 100mila euro l’anno. Tutti pagati con i vostri e i nostri soldi, da sempre». Il Governo sempre in Parlamento, ma nella Commissione di Vigilanza Rai, arriva al secondo strappo di giornata con il mancato accordo Lega-M5s sul doppio incarico di Marcello Foa, Presidente Rai e possibile presidente di RaiCom, su emendamento proposto dal Carroccio: la presunta “vendetta” grillina per il caso Radio Radicale è quantomai probabile.

