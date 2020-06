Radio Radio, chiuso canale YouTube/ Diego Fusaro “La grande repressione è cominciata”

Pubblicità

Il canale YouTube di Radio Radio è stato oscurato. Da alcune ore non è più possibile accedere e visualizzare le interviste e gli interventi dei vari programmi dell’emittente romana di controinformazione. E quindi sono scomparse le rubriche, ad esempio, del professor Giulio Tarro, oltre a diverse altre. Ma Radio Radio Tv resta comunque visibile sul canale 826 di Sky e sul canale 676 del digitale terrestre in Lazio, Emilia Romagna e Lombardia. Sulla vicenda è intervenuto il filosofo e saggista Diego Fusaro attraverso il suo canale YouTube. «È ufficiale, è stato chiuso il canale YouTube di Radio Radio, la radio che da tempo si era attestata in prima linea nella diffusione di vere notizie e di lotta contro le fake news del sistema. In sostanza, era diventata una sorta di Radio Londra della libera informazione contro il nuovo principio dell’omologazione e del nuovo capitalismo terapeutico». Diego Fusaro si è dunque schierato dalla parte di Radio Radio, con cui ha anche collaborato. «Stava crescendo smisuratamente anche su YouTube, dove si era attestato tra i canali guida del pensiero non allineato e conformistico».

RADIO RADIO, OSCURATO CANALE YOUTUBE: DIEGO FUSATO ALL’ATTACCO

La chiusura del canale YouTube di Radio Radio è una prova per Diego Fusaro «dell’autogoverno delle classi dominanti che finisce per silenziare chiunque non sia allineato». Il filosofo spiega che il canale dell’emittente radiofonica «figurava come eroicamente come baluardo di resistenza nell’informazione, dando voce a chi non è allineato con il Verbo liberista, col Vangelo del neo cannibalismo globale e ora viene colpita duramente con la chiusura del canale». E poi ha parlato di Fabio Duranti, leader di Radio Radio, per lui «un eroe della libera informazione, un italiano coraggioso e serio che va ostinatamente controcorrente». Per Diego Fusaro il fatto che il canale YouTube di Radio Radio sia stato oscurato vuol dire che siamo all’inizio di «una grande repressione di tutte le voci non allineate» e quindi la chiusura è per il filosofo «una spia pericolosa che ci segnala una tendenza in atto che andrà rafforzandosi nei prossimi mesi».





