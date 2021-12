RADIO RADIO/ Patrizia Polliotto ospite alla puntata di oggi con Francesco Vergovich

Oggi, all’interno della seguitissima trasmissione del mattino ‘Un Giorno Speciale’ di e con Francesco Vergovich sulle frequenze della nota emittente nazionale ‘Radio Radio’ (anche in streaming sul sito www.radioradio.it e in tutta Italia sul canale digitale terrestre 62), in diretta dalle 13.35 alle 14.00 con il giornalista Maurizio Scandurra interverrà anche Patrizia Polliotto.

Il noto legale torinese, specializzata in diritto d’impresa con studio a Torino, Pinerolo, Milano e Roma, parlerà in qualità di Presidente dell’IRCCS Istituto Ortopedico ‘Galeazzi’ di Milano per fare il punto sulla situazione Covid- E disegnare anche uno scenario preventivo dei mesi che attendono l’Italia al giro di boa del 2022.

L’avvocato torinese, spesso anche opinionista in tv a ‘Canale Italia’ nella sua veste di Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana, ricopre incarichi di prestigio in primarie realtà societarie nazionali tra cui ‘Juventus’, ‘Compagnia di San Paolo’, ‘Zucchi’ e ‘Reply’, quest’ultima tra le imprese a maggior tasso di crescita nel Paese.

Patrizia Polliotto annovera altresì in curriculum anche posizioni al vertice in altri contesti di grandissimo spessore quali ‘Iren’, ‘NB Aurora’, ‘Engineering’, ‘Viasat Group’ e moltissimi altri. E sul tema dei rincari del settore energia, in qualità di Presidente dell’UNC Piemonte riflette sul fatto che “I prezzi crescono ininterrottamente dalla scorda estate. I settori più colpiti luce, gas, trasporti, istruzione e salute. In aumento anche i generi alimentari, L’incertezza in corso certamente aumenta la propensione degli italiani al risparmio, consolidando un asset storicamente già molto forte. Ciò interessa però solo le fasce più abbienti, mentre su quelle medio-basse la riduzione del potere d’acquisto medio genera un effetto di ridimensionamento della spesa, gestita con parsimoniosa attenzione per far fronte in misura adeguata al bilancio familiare e personale”.

