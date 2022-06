Radio Zeta Future Hits Live 2022, Tv8/ Diretta e scaletta cantanti: Coez sul palco!

Diretta Radio Zeta Future Hits Live 2022: commento live quarta puntata

Tommaso Paradiso da inizio al primo festival dedicato interamente alla Generazione Zeta Radio Zeta Future Hits Live 2022 in diretta dall’Auditorium Parco della musica di Roma, con una prima versione dal vivo della nuova canzone “Piove in discoteca” e “Non avere paura”. Il secondo cantante a salire sul palco è stato Coez con la nuova canzone “Essere liberi”, una canzone che come ha ammesso il cantante stesso non era prevista. La seconda canzone cantata dal rapper romano è stata il suo grande successo “E’ sempre bello” che ha fatto cantare tutta la platea. (Aggiornamento Adriana Lavecchia)

Radio Zeta Future Hits Live 2022, il festival dedicato alla Generazione Zeta

Questa sera, giovedì 9 giugno, alle 21.00 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma andrà in scena il primo Radio Zeta Future Hits Live 2022. “Gli artisti della Generazione Zeta sono il futuro, sono davvero bravi e hanno da dire cose belle”, ha detto Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento. “Siamo molto felici di celebrare i ragazzi della Generazione Zeta con il primo Festival dedicato a loro. Festeggeremo la fine della scuola insieme ai 5000 giovani pronti a cantare i loro tormentoni preferiti”, ha aggiunto Federica Gentile, direttrice artistica di Radio Zeta. A presentare il Future Hits Live 2022 ci saranno Jody Cecchetto, Camilla Ghini e Paola Di Benedetto, tre conduttori di Radio Zeta.

I conduttori: Jody Cecchetto, Camilla Ghini e Paola Di Benedetto

Jody Cecchetto, figlio di Claudio Cecchetto, è il conduttore di “Destinazione Zeta” su Radio Zeta. “Grande emozione. Questo palco è spettacolare, mi aspetto cinquemila persone urlanti, non vedo l’ora”, ha dichiarato il figlio dello storico fondatore di Radio Deejay durante la conferenza stampa. Al suo fianco, sul palco del Future Hits Live 2022, troveremo Paola Di Benedetto. Speaker di “Generazione zeta”, l’ex gieffina è pronta a questa nuova avventura: “Sono emozionata, ci vedete rilassati ma in realtà siamo gasati e pieni di emozioni. Sarà una grandissima festa, qui c’è la musica più bella della Generazione Zeta”. Infine ci sarà anche Camilla Ghini, figlia dell’attore Massimo Ghini e speaker di “Aperizeta”: “Sono molto emozionata di debuttare su questo palco e di vedere tutti gli artisti che si esibiranno. Da romana, è una grande emozione essere qui all’auditorium dove venivo a pattinare”.

Gli artisti Future Hits Live 2022: c’è anche Fedez

Ecco gli artisti che si esibiranno stasera, giovedì 9 giugno, al Future Hits Live 2022: Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis (vincitore di Amici di Maria De Filippi), Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke, Tananai e Tommaso Paradiso. Sul palco, a sorpresa, anche Fedez che canterà la sua nuova hit estiva “La Dolce vita”, con Tananai e Mara Sattei. L’evento andrà in onda dalle 21.00 su TV8 e sarà trasmesso in radio su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), e in streaming su RTL 102.5 Play.











