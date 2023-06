Radio Zeta Future Hits Live 2023, diretta streaming concerto 10 giugno/ Come seguire e rivedere l’evento

Radio Zeta Future Hits Live 2023, come rivedere il concerto del 10 giugno in diretta streaming

È stato un vero e proprio successo la prima data della seconda edizione del Radio Zeta Future Hits Live, il concerto che porta in scena la Generazione Z. Sold out al Centrale del Foro italico di Roma per l’evento musicale che è stato trasmesso lo scorso 10 giugno in radiovisione su RTL 102.5, Radio Zeta, TV 8 e Sky Uno, ottenendo uno share massimo del 4,5% alle 24:07. Il concerto però va in onda in replica oggi, 15 giugno, per tutto coloro che non hanno avuto occasione di seguirlo o chi semplicemente vuole rivederlo.

Come si può seguire il concerto? Il Radio Zeta Future Hits Live del 10 giugno, presentato da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini, viene riproposto alle ore 17:00 su Radio Zeta. Inoltre, l’intero evento, le performance individuali degli artisti e contenuti esclusivi sono disponibili sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

Radio Zeta Future Hits Live: grande successo per la prima tappa

Un grandissimo successo quello riscosso dalla prima tappa del Radio Zeta Future Hits Live, il cui hashtag #RadioZetaFHL23 – come si legge sul portale di RTL – è entrato in tendenza su Twitter, registrando un aumento del 39% di reach rispetto al 2022 e un incremento del 47% di engagement. Non è l’unico dato messo a disposizione dalla fonte, che inoltre svela: “Il Radio Zeta Future Hits Live ha dominato i social media della Generazione Z, con un tasso di interazione del 6,3% su TikTok e un impressionante 8,6% di engagement. Sui social, Radio Zeta si impone con 3,1 milioni di visualizzazioni su TikTok, 3,5 milioni su Instagram e oltre 300 mila su Twitter.”

