Raf/ Ecco perché è tornato dopo sette anni con Cherie

Raf è uno degli artisti protagonisti dei Tim Summer Hits 2022, tra quelli più attesi da un pubblico che non ha mai nascosto la stima provata nei suoi confronti. L’artista è tornato quest’estate dopo un lunghissimo silenzio, erano infatti passati sette anni dall’ultimo album di inediti che lo stesso artista aveva lanciato. Il nuovo singolo si chiama Cherie ed affronta con grande leggerezza delle situazioni molto complesse. Il brano torna anche su quella che era una sua caratteristica a inizio carriera, cioè l’unire e far confluire due lingue molto diverse come l’italiano e l’inglese. Musicalmente si tratta di un pezzo dance funk anche se ha voluto affrontare degli argomenti molto importanti come possiamo leggere anche sulle righe di FanPage: “Ci troviamo ad affrontare dei drammi e delle calamità epocali come il cambiamento del clima, l’inquinamento ambientale, la disinformazione, le carestie, le guerre, la pandemia, con la netta sensazione che il mondo non sia pronto e non ci siano degli strumenti per trovare soluzioni. Intanto è arrivata l’estate con la sua leggerezza e quei momenti di evasione sana, si balla per non pensare al domani almeno una notte”.

Raf, dal 1984 solo successi

Raf, pseudonimo di Raffaele Riefoli, è un cantautore italiano molto stimato nato a Margherita di Savoia il 29 settembre 1959, ha iniziato la sua carriera fin da giovane ottenendo subito un discreto successo. Raf, a partire dal 1984, ha prodotto e pubblicato tredici album in studio: Self Control, Svegliarsi un anno fa, Cosa resterà…, Sogni… è tutto quello che c’è, Cannibali, Manifesto, La prova, Iperbole, Ouch!, Passeggeri distratti, Metamorfosi, Numeri e Sono io. L’ultimo è stato realizzato nel 2015. Ha partecipato ben quattro volte al Festival di Sanremo ottenendo sempre una discreta approvazione da parte del pubblico in teatro. Le sue canzoni più famose e celebri sono: Gente di mare, Il battito animale, Stai con me, Sei la più bella del mondo, Cosa resterà degli anni ’80, Non è mai un errore, Inevitabile follia, Self control e tante altre.

Il video di Cherie di Raf

